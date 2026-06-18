معركة ميسي ورونالدو | القوة الذهنية ليست في "الجيم" فقط .. عقلية "الطفل الصغير" ليو تفضح هوس كريستيانو بكأس العالم!

مهما تحدث رونالدو عن أنه لا يفكر في المنافسة مع ميسي، وأن الفوز بكأس العالم لا يعنيه كثيرًا ولا يقلقه، سنجد أن الحقيقة تقول عكس ذلك، والسر هنا في لغة الجسد أيضًا!
رونالدو كان يعيش حالة من القلق والرعب منذ الدقيقة الأولى في مباراة الكونغو التي لم يقدم فيها المستوى المطلوب، وظهر كعبء على باقي اللاعبين في الملعب، بسبب حديثه المستمر معهم ومطالبته لهم بتمرير الكرة له.
الرغبة كانت واضحة : هذا المونديال هو الأخير لي ويجب الفوز به حتى أتمكن من مضاهاة ميسي، يجب الحصول على كأس العالم "غير المهم" لكي لا يحسم من خلاله الأرجنتيني صراع الأفضل في التاريخ.
ولذلك قال تييري هنري عبر شبكة "فوكس نيوز" عن مستوى مهاجم النصر أمام الكونغو وطريقة تعامله مع من حوله:"هناك أمر مهم أرجو من الجميع في منازلهم أن ينتبهوا إليه:"الفريق هو صاحب الأولوية للتسجيل وليس أنت".
وتطرق هنري إلى تحركات رونالدو في الثلث الهجومي التي أعاقت فرص البرتغال في اختراق دفاعات الكونغو الديمقراطية الحصينة، واستشهد بكرة مشتركة من جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديش.
وواصل الفرنسي حديثه:"البرتغال كانت مستحوذة على الكرة مع كانسيلو، لو تحرك رونالدو في الاتجاه الصحيح، لكان أجبر المدافع على الدخول إلى منطقة الست ياردات، ولكنه يريد التسجيل، لذلك ركض في نفس مسار برونو فيرنانديش للحصول على الكرة".
وأضاف:"دخوله إلى منطقة الست ياردات كان سيشتت المدافع، ووقتها ستكون فرصة برونو فيرنانديش سهلة للتسجيل من لمسة واحدة، ولكنه تحرك معه في نفس الاتجاه، مما سهل المهمة الدفاعية على الكونغو".
لطالما تحدث عشاق رونالدو عن ضعف عقلية ميسي وفشله المستمر في كوبا أمريكا والمونديال قبل أن ينفك نحسه بمرحلة متأخرة من مسيرته في البطولتين، كيف الحال الآن وكريستيانو يساهم في تعطيل هذا الجيل التاريخي من البرتغال بسبب الهوس بليو؟
روبرتو مارتينيز يتحمل الكثير من المشاكل التكتيكية للبرتغال في هذه البطولة، كما أنه الرجل الذي فشل في استغلال الجيل الذهبي لبلجيكا على أكمل وجه، ولكن رونالدو سيتحمل الجزء الأكبر لأنه اختار ذلك وفرض على نفسه هذا الواقع المرير.