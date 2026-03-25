"معركة صعبة للغاية" - أنجي بوستيكوغلو يصدر تقييمًا صادقًا لفرص توتنهام في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز

لم يغفل بوستيكوغلو، الذي قضى فترة قصيرة وغير ناجحة مدتها 39 يوماً مع نوتنغهام فورست في وقت سابق من هذا الموسم، المفارقة التي ينطوي عليها الترتيب الحالي. كانت مشاهدة فريقيه الأخيرين يتنافسان من أجل البقاء يوم الأحد تجربة غير واقعية بالنسبة للأسترالي، خاصة وأن فوز فورست جعله يتخطى توتنهام في الترتيب. وفي معرض حديثه عن المسار الذي قاده من المجد الأوروبي إلى مشاهدة مباراة حاسمة للهبوط على التلفزيون، قال: "لقد شاهدتها بالفعل – ما زلت مهتمًا جدًا – خاصةً بتوتنهام بسبب اللاعبين وبعض أعضاء الطاقم هناك. لقد قضينا عامين معاً، ودائماً ما يكون هناك هذا الارتباط. لو كنت قد أخبرتني في مايو من العام الماضي أن هذا سيكون السيناريو الذي سأشاهد فيه فريقين قمت بتدريبهما في العام الماضي، لقلت: "لا، هذا أمر مستحيل". لقد شغلت التلفاز وشاهدت المباراة. كانت مشاهدة غير مريحة، ولم أستمتع بها، هذا أمر مؤكد".