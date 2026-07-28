من معركة إبراهيم حسن ضد ميسي للحملة السعودية الشرسة!.. فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش يمهد لـ"إحراج" الكثيرين

من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "الإحراج" الذي سيُسببه الفرعون المصري محمد صلاح للكثيرين، حال انتقاله للسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
* الدوري السعودي
الجميع يعلم أن صلاح، كان حلمًا كبيرًا للمسؤولين السعوديين، منذ صيف عام 2023؛ إلا أن اللاعب كان يُفضل الاستمرار مع العملاق الإنجليزي ليفربول، في كل مرة.
موقف صلاح المتكرر، أفقده الكثير من الدعم الإعلامي والجماهيري في المملكة العربية السعودية؛ حيث أصبحنا نشاهد حملة عنيفة، لرفض التعاقد مع الفرعون المصري.
ويستند هؤلاء على أن صلاح، رفض الأندية السعودية في عز تألُقه؛ لذا لا يُمكن التعاقد معه الآن واستثمار الأموال فيه، بعدما تراجع مستواه وتقدم في العمر.
وبالتالي.. إذا جاء الفرعون المصري إلى دوري روشن السعودي، فهذا سيكون بمثابة "الإحراج" لهذا القطاع الإعلامي والجماهيري الرافض للصفقة؛ ما قد يجعلهم يترصدون أخطاء اللاعب مع ناديه الجديد، للهجوم عليه باستمرار.
وهذا كفيل أن يُشكل ضغطًا هائلًا على محمد صلاح؛ يجعله لا يشعر بالراحة مع فريقه السعودي الجديد، حال تمت الصفقة.
* الدوري الأمريكي
أما بخصوص الدوري الأمريكي؛ فجميعنا نعرف موقف مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن، من هذه المسابقة.
إبراهيم سخر من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كثيرًا، وذلك بعد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ قائلًا: "لم يعد أحد يتذكره.. أنه يلعب في دوري لا يشاهده شخصين أو ثلاثة".
وزادت حدة سخرية مدير المنتخب المصري من ميسي؛ وذلك بعد خسارة الفراعنة (2-3) ضد الأرجنتين، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.
وقتها.. اعتبر إبراهيم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحاول مساعدة ميسي على الفوز باللقب العالمي؛ من أجل منحه جائزة "الكرة الذهبية"، بعدما أصبح منسيًا في الدوري الأمريكي.
وهُنا عزيزي القارئ، يجب أن نتخيل معًا، مدى الإحراج الذي سيكون عليه إبراهيم حسن؛ إذا انتقل نجم مصر الأول وهو محمد صلاح، إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.
"إبراهيم الذي سخر من ميسي.. هل سيُهاجم صلاح إذا انتقل إلى الدوري الأمريكي؟!، وهل من الممكن أن يصل الأمر لاستبعاده من المنتخب المصري الذي يقوده فنيًا توأمه حسام حسن؟!"؛ كلها أسئلة ستستحق الطرح بقوة، إذا حدثت هذه الاحتمالية.