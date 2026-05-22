Falko Blöding و علي رفعت

معرفة قديمة ونجم يصارع على الهبوط وخيارات شابة.. من يخلف دانييل كارباخال في ريال مدريد؟!

بيدرو بورو
ديوجو دالوت
J. Fortea
ديفيد خيمينيز

وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، فإن ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني، أمامه ثلاثة خيارات لتعويض قائده المغادر داني كارباخال (34 عامًا) في مركز الظهير الأيمن.

تشير عدة دلائل إلى الدوري الإنجليزي، حيث أمضى المدرب الجديد لريال مدريد، جوزيه مورينيو (63 عامًا)، سنوات عديدة في العمل.

  • وفقًا لصحيفة Sport، يُعد ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد أحد المرشحين. وتشير التقارير إلى أن مورينيو حريص على جلب مواطنه البرتغالي إلى مدريد. وقد عمل الثنائي معًا سابقًا في صفوف «الشياطين الحمر»؛ ففي صيف عام 2018، انضم دالوت إلى يونايتد قادمًا من نادي بورتو مقابل 22 مليون يورو. وتولى مورينيو تدريب اللاعب هناك لمدة ستة أشهر.

    دالوت، الذي يمكنه اللعب أيضًا في الجانب الأيسر، مرتبط بعقد مع مانشستر حتى عام 2028. وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي، حيث خاض 36 مباراة رسمية (سجل هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف). ومن المتوقع أن يسعى بطل إنجلترا التاريخي إلى الاحتفاظ به وتقديم عرض جديد له.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    يبدو أن بيدرو بورو سيظل بعيدًا عن متناول ريال مدريد بسبب سعره الباهظ.

    الخيار الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز هو بيدرو بورو لاعب توتنهام ، وفقًا لصحيفة *As*. ومع ذلك، يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مكلفًا للغاية. ومثل دالوت، فإن بورو مرتبط بعقد حتى عام 2028. وكان توتنهام، الذي لا يزال يخوض معركة الهبوط في الدوري الإنجليزي ، قد دفع 40 مليون يورو إلى نادي سبورتينج لشبونة في عام 2023.

    على النقيض من ذلك، سيكون الخيار الثالث أرخص بكثير بالنسبة لريال مدريد: الاعتماد على منتجات أكاديمية النادي. مع اللاعبين الدوليين الشابين خيسوس فورتيا (19 عامًا) وديفيد خيمينيز (22 عامًا)، هناك موهبتان واعدتان يمكنهما شغل المركز خلف الظهير الأيمن الأساسي ترينت ألكسندر-أرنولد.

    تشير الشائعات إلى أن فورتيا، الذي يُعتبر نجمًا مستقبليًا، سينتقل إلى كومو 1907 هذا الصيف، بينما خاض خيمينيز بالفعل أربع مباريات مع ريال مدريد بعد صعوده إلى الفريق الأول في الربيع.

  • أغلى صفقات انتقالات ريال مدريد:

    اللاعبالمركزتم التعاقد معه منالسنةرسوم الانتقال
    جود بيلينجهاملاعب وسطبوروسيا دورتموند2023127 مليون يورو
    إيدن هازاردخط الوسطتشيلسي2019120.8 مليون يورو
    جاريث بيلمهاجمتوتنهام 2013101 مليون يورو
    كريستيانو رونالدومهاجممانشستر يونايتد200994 مليون يورو
    أوريليان تشوامينيلاعب خط الوسط موناكو202280 مليون يورو
    زين الدين زيدانلاعب خط الوسطيوفنتوس200177.5 مليون يورو
    خاميس روديجيزخط الوسطموناكو201475 مليون يورو
    كاكاخط الوسطميلان200967 مليون يورو
    لوكا يوفيتشمهاجماينتراخت فرانكفورت201963 مليون يورو
    دين هاوسنالدفاع بورنموث202462.5 مليون يورو
         