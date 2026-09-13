معاملة ملكية لأبطال العالم وتصفيق حار وهدايا.. تكريم خاص لنجوم برشلونة أمام ليفانتي!

تجلّت روح الرياضة في أبهى صورها بمدينة فالنسيا، حينما اقتنص نادي ليفانتي لحظةً للاحتفاء بإنجازات المجموعة الدولية في صفوف منافسه. وعلى خطى إلتشي، الذي أقام تكريمًا مماثلًا خلال الجولة الثانية من الموسم، حرص الفريق على أن يشعر لاعبو برشلونة بتقدير الأسرة الكروية الإسبانية بأكملها.

ومع خروج الفريقين لأداء الإحماء وما تلاه من مراسم، كانت الأجواء مشحونة بالحماس. فقد وضع جماهير ملعب سيوتات دي فالنسيا خصومات الأندية جانبًا ليقدّموا تصفيقًا حارًا وطويلًا وهم وقوف تكريمًا للرجال الذين ساهموا في إعادة كأس العالم إلى الأراضي الإسبانية. ليفانتي يُكرّم لاعبي برشلونة قبل المباراة عرفانًا بإسهاماتهم في نجاح المنتخب الوطني.

وعلى الرغم من التكريم الخاص الذي قدّمه ليفانتي للاعبي برشلونة الفائزين بكأس العالم، فإن بطل الدوري الإسباني لم يُظهر أي رحمة، إذ تقدّم بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط الأول. افتتح تشافي إسبارت التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُضاعف لامين يامال تقدّم برشلونة في الدقيقة التاسعة عشرة.