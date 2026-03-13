مظهر جديد للمنتخب البرازيلي! فينيسيوس جونيور وزملاؤه يستعدون لارتداء الزي التاريخي من ماركة جوردان براند في مباراة ودية تاريخية ضد فرنسا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عن شراكة تاريخية مع علامة Jordan Brand. تم الكشف عن الزي الجديد للفريق في حفل حضره العديد من النجوم في ساو باولو، ويشكل هذا الزي خروجاً عن التقاليد، حيث تم استبدال شعار Nike برمز Jumpman الشهير لمايكل جوردان، مما يمزج بين تراث كرة القدم النخبوية وروعة الملابس الرياضية العالمية.

يحتفظ القميص بالألوان الكلاسيكية الأزرق والأصفر، ولكنه يدمج النقشة الأسطورية "Elephant Print" - وهي نقشة مرادفة لحذاء Air Jordan 3 لعام 1988. تم تصميم الزي باستخدام تقنية Aero-FIT المبتكرة، وهو أخف وزناً بنسبة 11٪ وأكثر تهوية بشكل ملحوظ، ويستخدم نفايات نسيجية معاد تدويرها بنسبة 100٪ ليجمع بين الأداء المتميز والاستدامة البيئية.