"مظلم للغاية" - برناردو سيلفا يقدم ملخصًا قاتمًا لخسارة مانشستر سيتي المؤسفة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

بعد التفكير في النتيجة، لم يخف سيلفا خيبة أمله. قال برناردو: "عندما تكون النتيجة 3-0، يصبح الأمر أكثر صعوبة. الآن أشعر بالسوء الشديد، أشعر بالكآبة الشديدة. لكن غدًا يوم آخر، وبالتأكيد سنذهب إلى المباراة الأسبوع المقبل ونحن نعتقد أن لدينا فرصة".

وأضاف: "أعتقد أن فريقي سمح للعواطف بتغيير مجرى المباراة. كنا نشعر بالراحة، ونجد المساحات المناسبة، لكن بعد أن استقبلنا الهدف الأول، فقدنا السيطرة تمامًا، وتوقفنا عن التحكم في التحولات والكرات الثانية. عندما تلعب ضد ريال مدريد بمستوى جودته، فإنك تدفع الثمن".