مباراة باريس سان جيرمان وليون مهددة بشدة بالتأجيل. وبحسب ما كتبته صحيفة ليكيب اليوم، فقد طلبت الشرطة الفرنسية تأجيل القمة الكبيرة في الجولة الثامنة المقررة يوم الأحد في تمام الساعة 20.45، خشية اندلاع اضطرابات جديدة بعد الاحتجاجات العنيفة التي هزّت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وسط مظاهرات فرنسا وأزمة الكرة الذهبية .. كلاسيكو باريس سان جيرمان وليون مهدد بالتأجيل "بطلب الشرطة"!
هل تُقام المباراة يوم الاثنين؟
ولهذا السبب تحديدًا، قد يتم تأجيل إحدى أكثر مباريات الكرة الفرنسية كلاسيكية لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الاثنين؛ في ظل مخاوف السلطات من أن تؤدي التجمعات المرتبطة بالأحداث الرياضية إلى تأجيج أعمال عنف جديدة، في وقت تستعد فيه حركة السترات الصفراء والنقابات لتنظيم تظاهرات جديدة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وبحسب الأرقام التي نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، تم اعتقال أكثر من 2400 شخص، كما تعرّضت آلاف المحال التجارية للنهب أو التخريب.
تأجيل مباراة تولوز وتروا
وفرضت التوترات الاجتماعية الأخيرة بالفعل تعديلات على روزنامة كرة القدم؛ إذ تم نقل مباراة تولوز وتروا من السبت إلى الأحد، بينما تأجلت مباراة الدرجة الثانية بين مونبلييه وريد ستار إلى يوم الاثنين.
ويوم الثلاثاء، بمناسبة مواجهة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، تم نشر نحو خمسة آلاف عنصر أمني، بما في ذلك وحدات خاصة مزوّدة بمدافع مياه.
مشكلة الكرة الذهبية
وأخيرًا، فإن أي تأجيل محتمل لمباراة باريس سان جيرمان وليون سيتداخل مع حفل الكرة الذهبية المقرر يوم الاثنين، والذي يُنتظر حضور عدد من لاعبي النادي الباريسي فيه ضمن المرشحين لأبرز الجوائز الفردية، غير أن هذه المسألة تتراجع إلى المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بالنظام العام، فيما ينتظر اتخاذ قرار نهائي خلال الساعات المقبلة.
صراع الدوري الفرنسي
وتتمثل صعوبة المواجهة، بخلاف كونها إحدى مباريات القمة، بأنها تجمع بين المتصدر والوصيف، حيث يتساوى ليون وباريس سان جيرمان، بخلاف باريس إف سي وليل وموناكو، في رصيد الـ14 نقطة من سبع مباريات، فيما يأتي ليون في الصدارة بفارق الأهداف.
ويعيش باريس سان جيرمان، نشوة الانتصار المحقق على برشلونة، في حديقة الأمراء، في قمة الثلاثاء الأوروبية، بنتيجة (4-2).
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