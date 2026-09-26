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"يجب أن يتوقف عن اللعب" .. مطالبات لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بالابتعاد بعد تأكيد محاكمته بتهمة الاغتصاب
حكيمي يواجه موعدًا أمام المحكمة في 2027
من المقرر أن يمثل حكيمي أمام المحكمة في عام 2027 بتهمة الاغتصاب، وفقًا لما ذكره Foot01.
وقد استنفد الدولي المغربي الآن كل طعونه القانونية الأخيرة، مما يجعل مثوله أمام المحكمة أمرًا حتميًا. ويُزعم أن الأحداث وقعت في فبراير 2023، مع تأكيد المحاكمة رسميًا في أغسطس 2025 عقب الإجراءات القانونية.
والآن بعد أن باءت جميع الطعون بالفشل، يواجه الظهير الأيمن رقابة قانونية كبيرة بينما يواصل تمثيل النادي الفرنسي. وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسعًا في أوساط كرة القدم الفرنسية حول ما إذا كان يتعين على اللاعب أن يظل نشطًا مع ناديه.
- Getty Images Sport
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وأثارت الإجراءات القانونية الجارية ردَّ فعل قويًّا من المحلل الفرنسي بونسيه عبر وسيلة الإعلام RMC. وخلال حديثه في برنامج Les Grandes Gueules، رأى المعلق الصريح أنّ حكيمي لا ينبغي أن يلعب بينما ينتظر المحاكمة.
وشدّد بونسيه، الذي يعترف بأنّه من مشجعي باريس سان جيرمان، على أنّ الأخلاق يجب أن تحظى بالأولوية على المصالح الرياضية. وأكّد بحزم أنّه ينبغي للمدافع أن يبتعد عن كرة القدم للتركيز على الدفاع عن نفسه.
وأوضح بونسيه: «حبي لباريس سان جيرمان لا يمكن أن يكون أقوى من قيمي. يجب أن تُوضع مسيرة أشرف حكيمي قيد الانتظار. وقت لإجراء المحاكمة، ووقت له ليدافع عن نفسه».
صراعات مع تراجع المستوى وضغوط خارج الملعب
وإلى جانب الحجج الأخلاقية، ألمح بونسيه إلى أن المشاكل القانونية خارج الملعب قد تؤثر بالفعل على مستويات حكيمي داخله. فقد خاض الظهير الأيمن جدولاً مزدحماً بالمباريات إلى جانب مشوار متذبذب في كأس العالم.
وأضاف بونسيه: «نلاحظ أيضاً أنه كان أقل تألقاً منذ بضعة أشهر، لذا لا بد أن هذا الأمر يدور في ذهنه. لقد اتخذت موقفاً في قضية [جيرارد] ديبارديو، لذا عليّ أن أكون متسقاً وأطبّق المنطق نفسه على حكيمي. في الوقت الراهن، ينبغي عليه أن يتنحى وينتظر محاكمته. فبعد استئنافات عديدة، لا يزال متجهاً إلى المحكمة. وبمجرد استنفاد جميع سبل الاستئناف، عليك أن تواجه المحاكمة».
- Getty Images Sport
يواصل باريس سان جيرمان موسمه مع حكيمي
مع تحديد موعد المحاكمة في عام 2027، يواجه المدافع المغربي انتظارًا طويلًا قبل يوم مثوله أمام القضاء. ومن المتوقع أن يواصل باريس سان جيرمان الاعتماد على الظهير الأيمن في مبارياته المحلية والأوروبية الجارية. ويبقى الوضع مصدر إزعاج مقلق لجميع الأطراف المعنية، بينما يوازن حكيمي بين مسيرته الاحترافية والإجراءات القانونية المقبلة.
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