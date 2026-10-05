"بنسبة كبيرة هذا هو القرار"!.. الكشف عن مصير مارينو بوسيتش بعد تشكيل مجلس الأهلي الجديد

وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي عبدالله أحمد مساء اليوم الثلاثاء، اقتراب "إقالة" مارينو بوسيتش، من القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي.

أحمد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن "إقالة" بوسيتش المرتقبة؛ تأتي في إعقاب تشكيل مجلس جديد للأهلي، في الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحمد بالنص؛ عن ذلك: "بنسبة كبيرة.. بوسيتش لن يستمر في منصبه كمديرًا فنيًا للأهلي، بعد تشكيل المجلس الجديد للنادي".