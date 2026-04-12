مصيبتان في يوم واحد: ثأر هولندي مؤجل من الأرجنتين.. ركبة روميرو وغياب إيميليانو يثيران الذعر!

استيقظ عشاق المنتخب الأرجنتيني على أنباء مقلقة للغاية اليوم الأحد بعد تعرض ركيزتين أساسيتين في تشكيلة التانجو لإصابات متفاوتة الخطورة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

بدأت القصة مع المدافع الصلب كريستيان روميرو الذي غادر ملعب مباراة فريقه توتنهام أمام سندرلاند باكيًا بعد إصابة قوية في الركبة أثارت الرعب في قلوب محبيه.

ولم تكد الجماهير تستوعب صدمة روميرو حتى جاءت الأنباء من ملعب أستون فيلا لتؤكد غياب الحارس الأمين إيميليانو مارتينيز عن مواجهة فريقه بسبب انزعاجات عضلية مفاجئة خلال عمليات الإحماء.

هذه التطورات المتسارعة وضعت الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني في حالة استنفار قصوى لمتابعة الحالة الصحية لنجوم الفريق قبل الاستحقاقات الدولية القادمة.



