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Abderrazak Hamdallah Jorge Jesus Musab Al-Juwayr GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

مصعب الجوير صاحب "سوابق انضباطية" وفهد المفرج آخر حلقاتها .. عبدالرزاق حمدالله كشف عيوبه واتهمه جورج جيسوس وعاقبه المنتخب السعودي قديمًا!

فقرات ومقالات
مصعب الجوير
السعودية
الهلال
الشباب
القادسية
كأس الخليج
دوري روشن السعودي

دروس لم يتعلم منها صاحب الـ23 عامًا شيئًا!

"أنت الرهان الأكبر" .. عبارة ترددت بمختلف الطرق خلال الأسابيع الماضية، موجهة خصيصًا لمصعب الجوير؛ نجم وسط القادسية، حيث علق الجميع الآمال عليه مع المنتخب السعودي في كأس الخليج 2026 "خليجي 27".

الجوير بشهادة الغالبية في الوسط الرياضي السعودي هو مستقبل المنتخب السعودي، بل وقائد الجيل الجديد، الذي ربما تنتهي على يده السنين العجاف من عدم الصعود لمنصات التتويج.

لكن مع دخولنا منتصف ليل اليوم الأحد، كانت المفاجأة بإعلان رسمي من المنتخب السعودي استبعاد صاحب الـ23 عامًا، بداعي "أسباب انضباطية"، بقرار مشترك بين المدرب جورجيوس دونيس والمدير التنفيذي فهد المفرج.

بيان الأخضر لم يكشف أي تفاصيل، ما فتح باب القيل والقال في هذا الشأن وسط الدعم الكبير الذي يحظى به الجوير في الوسط الرياضي.

لكن الأدهى أن البعض لجأ لتوجيه أصابع الاتهام على الفور لفهد المفرج؛ المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، مدعيين أنه "ينتقم" من اللاعب على إثر إصراره سابقًا على الرحيل عن الهلال بينما كان يتولى الأول منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالقلعة الزرقاء.

الأكيد أنه طالما لم يُكشف عن السبب بشكل رسمي، فلا يمكن اتهام أحد بالتربص باللاعب، خاصةً وأن استخدام تعبير "استبعاد لأسباب انضباطية"، ليس بجديد على مصعب الجوير!

في السطور التالية، نستعرض سويًا أبرز أربع وقائع انضباطية أُخذت على اللاعب، بينما لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره..


  • أسباب تأديبية مع سعد الشهري

    في عام 2025، ظهر سعد الشهري؛ المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأولمبي، عبر برنامج "نادينا"، للحديث عن مصعب الجوير الذي عمل معه طويلًا خلال فترات تدريبه للفئات السنية للأخضر.

    الشهري أشاد حينها بنجم الوسط، لكنه سلط الضوء على "أسباب تأديبية" دفعته لاستبعاده خلال فترة ما من معسكر المنتخب السعودي الأولمبي، وإن كان لم يكشف عن تفاصيل الواقعة تحديدًا.

    وقال الشهري حينها: "مصعب شارك معي في معظم معسكراتنا والبطولات التي خضناها، حتى أننا عندما توجنا بكأس آسيا لمواليد 1999، كان ضمن تشكيلتنا رغم أنه مواليد 2003، هذا لإيماني بإمكاناته".

    وأضاف: "استبعاده مؤخرًا كان على ضوء مشاكل حدثت في بطولة غرب آسيا، حينها استبعدناه من المعسكر، لأسباب تأديبية بعد نهاية إحدى المباريات، حيث أصدر موقفًا سلبيًا".


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  • اتهام جيسوس له بالكسل

    في واقعة أخرى، وبالانتقال لفترته مع الهلال التي عانى خلالها من التهميش في عهد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، فقد اتهمه الأخير بـ"الكسل" في المران.


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    الجميع شاهد الجوير عقب إحدى المباريات بين الشباب – فريقه السابق – والهلال، تجاهل مصافحة جيسوس، وكثيرون وقتها لاموا المدرب البرتغالي في ظل تألق اللاعب بعد انتقاله لليث الأبيض، بينما لم يحصل على فرصته مع الزعيم.

    لكن بحسب مصادر مقربة من الهلال، أكد الصحفي محمد بن سمحة أن جيسوس كان يلوم الجوير على "كسله"..

    ابن سمحة قال تحديدًا في بودكاست "الممر"، خلال عام 2025: "خلال التدريبات، قال جيسوس ذات مرة للجوير (أنت شخص كسول)، المدرب لا يعرف تجميل الكلام، لم يقل له (أنت في حاجة للعمل بشكل أكبر)، بل وصفه بالكسول!".



  • لوم عبدالرزاق حمدالله له

    واقعة أخرى شاهدة على لوم مصعب الجوير من أكثر من طرف لعدم انضباطه بصورة كافية، كان بطلها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي زامله خلال موسمه إعارته من الهلال إلى الشباب 2024-25..

    الساطي قبل أكثر من عام، ظهر عبر برنامج "كورة روتانا"، وعندما سُئل عن الجوير، وجه له اللوم صراحةً على "غضبه السريع"..

    قال حمدالله آنذاك: "لا بد لمصعب أن يستمع لي جيدًا، لأنه لن يخبره به الكثيرون، وأنا مضطر لقوله على الملأ كي يكون شاهدًا عليّ .. مصعب الجوير لاعب من الزمن الجميل؛ لاعب صاحب مستوى عالٍ جدًا، وأفضله على أي لاعب وسط في الدوري السعودي بأكمله سواء أجانب أو سعوديين حتى أفضل من روبن نيفيش ومارسيلو بروزوفيتش ونجولو كانتي، مصعب الجوير لاعب خيالي".

    وأضاف: "لكن ما يعاب على الجوير وعليه تغييره أنه يغضب سريعًا وحينها يفقد تركيزه ولا يكون الجوير الذي نعرفه. عليه العمل بصورة أكبر، والبحث عن مدرب لياقة على أعلى مستوى، وكذلك طبيب تغذية. أطالب اتحاد الكرة السعودي بدعمه لأنه من سيقود المنتخب للبطولات، هو لاعب أيقوني".



    ورغم نصيحة حمدالله تلك إلا أننا رأينا الجوير في مرات يغضب عند استبداله مع القادسية خلال موسم 2025-26!



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  • غضب القادسية

    الختام مع الواقعة التي كشفها الصحفي عبدالهادي المستادي قبل ساعات، لتأكيد أن "عدم الانضباط" ليس بجديد على صاحب الـ23 عامًا..

    المستادي أوضح أن الجوير عقب إحدى معسكرات المنتخب السعودي في جدة، تحدى قرار مدرب القادسية حينها الإسباني ميتشيل جونزاليس، ورفض العودة للخبر مباشرةً، وأصر على السفر للرياض أولًا.

    تفصيلًا كتب المستادي عبر حسابه على منصة "إكس": "في أحد التوقفات الدولية السابقة، لعب المنتخب في جدة .. من المفترض أن يعود مصعب للخبر مباشرةً – مقر نادي القادسية – بعد صافرة الحكم (أنظمة الفيفا). لكنه أصر على السفر للرياض .. ميتشيل رفض حينها وانزعج، مع ذلك جاب مصعب موافقة من فوق، سوا اللي في راسه وراح للرياض. جلس فترة دكة لهذا السبب".



  • لم يتعلم ولكن!

    الغرض من ذكر كل تلك الوقائع، ليس لوضع مصعب الجوير تحت "مقصلة" الجماهير، بقدر إزالة حالة الدهشة التي أصابت الغالبية بالتزامن مع إعلان استبعاده من المشاركة في كأس الخليج 2026 بقرار انضباطي.

    الأكيد الآن – بحسب المعلن لحين كشف المزيد – أن الجوير لم يتعلم من تلك الوقائع التي ذكرناها سلفًا، بل يواصل خروجه عن النص، في خسارة كبيرة للمنتخب السعودي، لكن يبقى الانضباط فوق الفنيات دائمًا.

    وربما انتشار تلك الواقعة على نطاق واسع هذه المرة على عكس المرات السابقة، تكون الدرس الحقيقي الذي يعيد للاعب رشده، بينما لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره!