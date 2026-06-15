"الذكرى السيئة" وسوء مانشستر سيتي يخيمان على المشهد .. بلجيكا لم تستمع لكارلو أنشيلوتي والاعتذار لنجم مصر واجب!

"تعادل بطعم الهزيمة" .. عبارة لو كنت قرأتها قبل مواجهة مصر وبلجيكا، كنت ستجزم أنها موجهة لرفاق كيفين دي بروينه، لكن المفاجأة أنها من نصيب الفراعنة، بعد نتيجة (1-1)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الفراعنة قدموا مباراة أكثر من رائعة أمام البلجيكيين، متقدمين بالهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك المنتخب الأوروبي التعادل بهدف من النيران الصديقة في الدقيقة 66 عن طريق الظهير محمد هاني.

ترتيب المجموعة السابعة لم يتضح بعد، في انتظار نتيجة مواجهة إيران ونيوزيلندا، المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة -.

وللحديث أكثر عن مجريات مواجهة مصر وبلجيكا، دعونا نستطرد في السطور التالية، التي سيكون الحديث بها أكثر عن الفراعنة قياسًا على تفوقهم في كل شيء أمام الخصم الليلة سواء فنيًا، تكتيكيًا أو حتى بدنيًا، فقط كانت تنقصهم النتيجة..



