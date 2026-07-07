بعد هزيمة مصر: حسام حسن يوجه اتهامات خطيرة إلى "فيفا" بسبب ليونيل ميسي.. وفك لغز حركة ذراعيه المثيرة للجدل!

وفي هذا السياق.. قام حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بإشارة مثيرة للجدل بذراعيه؛ وذلك بعد هدف منتخب الأرجنتين الثالث، والذي سجله إنزو فيرنانديز في الدقيقة 90+3.

حسن طالب وقتها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، بالعودة إلى غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ لوجود احتمالية عرقلة نجم الفراعنة محمد صلاح داخل منطقة الـ18 الأرجنتينية، وذلك قبل هدف التانجو الثالث مباشرة.

وأساسًا.. ليتكسييه كان قد ألغى هدفًا لمصر، بنفس الطريقة تقريبًا؛ وذلك بسبب وجود عرقلة ضد لاعب أرجنتيني، ولكن خارج منطقة الـ18.

المهم.. حسام قام برفع ذراعيه بطريقة عكسيه؛ وهي الإشارة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنفسه، عام 2024.

"فيفا" استحدث هذه الإشارة وقتها؛ من أجل تنبيه الحكام بتعرض لاعب أو شخص ما داخل أرضية المستطيل الأخضر، إلى "العنصرية".

أي أن هذه الإشارة تعني "لا للعنصرية"؛ حيث يبدو أن حسام حسن استخدمها من أجل التأكيد على تعرض منتخب مصر لـ"الاضطهاد" تحكيميًا، ضد منتخب الأرجنتين.



