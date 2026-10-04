مصر وجنوب إفريقيا | غياب صلاح مؤثر .. ليت مرموش لم يلعب و"نظرية فليك" ظلمت حمزة عبدالكريم!

هل كان ما حدث أمام جنوب السودان مجرد "حالة استثنائية"؟ ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يدور حول عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، ولاعب توتنهام، عقب الأداء الذي ظهر عليه في المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا، والمقامة على ملعب القاهرة الدولي، التي شهدت خسارة الفراعنة بهدف دون مقابل.

وفيما يواصل القائد محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، الغياب عن معسكر المنتخب المصري، على خلفية رحيله المفاجئ بعد مباراة أنجولا، بات المدير الفني المصري حسام حسن، يسعى لإيجاد الحلول، سواءً بإشراك هيثم حسن أمام جنوب السودان، أو إبراهيم عادل على الطرف الأيمن، في ودية "البافانا بافانا"، مع إشراك ثنائي هجومي بين مصطفى زيكو ومرموش.