مصر وبلجيكا: تضحيات محمد صلاح "تسكت" منتقديه في السعودية.. وزميله يرفض منحه "هدية عيد ميلاده" كاملة!

لم يكن بحاجة إلى كعكة وشموع، ليتمنى شيئًا ما؛ فقد اختار الفرعون المصري محمد صلاح أن يحتفل بيوم ميلاده الرابع والثلاثين، بطريقته الخاصة.

نعم.. صلاح اختار المسرح الأعظم في عالم كرة القدم "المونديال"، لكي يحتفل بعيد ميلاده؛ وذلك بقيادته منتخب مصر للتعادل مع بلجيكا، بهدف لمثله.

تعادل مصر مع منتخب بلجيكا؛ جاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وافتتح إمام عاشور أهداف المنتخب المصري، في الدقيقة 20 من عمر المباراة؛ قبل أن يتعادل نظيره البلجيكي في الدقيقة 66، بواسطة محمد هاني بـ"الخطأ في مرماه".

أي أن هاني بـ"الخطأ غير المقصود"؛ حرم صلاح من الحصول على "هدية عيد ميلاده" كاملة، وذلك في ليلة الإثنين - بتوقيت مصر ومكة المكرمة -.

ويتواجد المنتخب المصري في "المجموعة السابعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محمد صلاح في مباراة مصر وبلجيكا..