Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: Quarter Finals
علي سمير

"وكأن المباراة في القاهرة" .. "أرقام مخجلة" تثير الغضب بعد اكتساح الحضور الجماهيري المصري لمشجعي السعودية بقمة جدة!

السعودية ضد مصر
أعداد غير متوقعة للقمة العربية المنتظرة

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو مدينة جدة مساء اليوم، الجمعة، حدثت واقعة غريبة قبل المواجهة المنتظرة بين مصر والسعودية، ضمن مباريات التوقف الدولي الحالي.

الفريقان تأهلا إلى بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في الصيف، وتلك المباراة تأتي ضمن استعداداتهما للمسابقة.


    ظاهرة غريبة

    وفقًا للعديد من التقارير، فإن اللقاء الودي المقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، سيشهد حضور الجماهير المصرية بشكل أكبر من السعودية، وهو أمر غريب وغير متوقع، لأن المباراة مقامة في المملكة وليس بالقاهرة!

    ويأتي ذلك بعدما تم بيع أكثر من 25 ألف تذكرة للجماهير المصرية وبالتحديد 25.182، مقابل 3 آلاف فقط لمشجعي الأخضر حتى الآن.


    • إعلان

    الإعلامي السعودي خالد الشنيف قال عبر برنامج "دورينا غير":"وصلتنا الأرقام قبل قليل، الصراحة مؤلمة، في البداية توقعت أنها معلومة غير صحيحة، الحضور الجماهيري لمباراة السعودية ومصر غدًا، 3 آلاف تذكرة فقط لنا وبالنسبة لمنتخب مصر 25.182".

    وأضاف:"المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، والحديث للجمهور السعودي خاصة في جدة، 3 آلاف مقابل 25 لمصر، يجب دعم المنتخب بالحضور أكثر من ذلك".

    وتابع:"رقم مخجل للغاية، ربما تتغير الأمور لاحقًا، ولكننا ننتظر المزيد من الدعم والحضور في مثل هذه المواجهات الهامة".



    انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

    لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

    أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

    وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

    بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".

    من جانبه، أزاح الهلال الغموض حول طبيعة إصابة التورنيدو في الركبة، بعد 72 ساعة من التساؤلات حول مهيتها بالتحديد.

    وأوضح الجهاز الطبي للزعيم أن الدوسري يعاني من آلام في وتر الرضفة للركبة، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي، خلال الأيام المقبلة.

    ويأتي غياب الدوسري وسط استبعاد بعض الأسماء البارزة الأخرى، وعلى رأسها المدافع المخضرم علي البليهي، الذي بدأ الموسم مع الهلال قبل الانتقال للشباب في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

    طريق مصر والسعودية في كأس العالم

    المنتخب المصري وقع في المجموعة السابعة من المونديال، ليلعب رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزلندا، طامحًا في العبور إلى مراحل إقصاء المغلوب لأول مرة في تاريخه.

    وعلى الجانب الآخر، وبطموحات عالية أيضًا، تلعب السعودية بقيادة هيرفي رينارد بالمجموعة الثامنة، ومعها كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.



