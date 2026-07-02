الآن على مصر والجزائر أن تقلقا! .. مشهد بلجيكا "المؤسف" يتحول لعمل بطولي أمام السنغال و"لا تنخدعوا بإشادات ساديو ماني"

"هناك مباريات تُكسب ولا تُلعب" .. ومواجهة بلجيكا والسنغال واحدة منها، حيث لم يقدم الشياطين الحمر ما يستحقون عليه التأهل، ومع ذلك عبروا لدور الـ16 من كأس العالم 2026!

كتيبة المدرب رودي جارسيا قادت ريمونتادا تاريخية أمام أسود التيرانجا الليلة، محولة تأخرها بثنائية نظيفة، إلى فوز بنتيجة (3-2)، في عودة لم تستغرق الأربع دقائق.

البداية كانت من جانب السنغال، حيث سجل الحبيب ديارا وإسماعيلا سار ثنائية في الدقيقتين 24 و51، قبل أن يعود روميلو لوكاكاو ويوري تيليمانس مدركين التعادل بهدفين في الدقيقتين 86 و89، لننتقل للأشواط الإضافية.

وبينما كان يتهيأ الجميع للجوء لركلات الحظ الترجيحية، تحصل تيليمانس على ضربة جزاء، أحرز بفضلها هدف الفوز في الدقيقة 5+120 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار، يودع المنتخب السنغالي البطولة، فيما ينتظر نظيره البلجيكي في دور الـ16، الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أمام البوسنة والهرسك.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة السنغال وبلجيكا دعونا نستطرد في السطور التالية..



