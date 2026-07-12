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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

مصر البداية وسويسرا أكملتها: الرقصة الأخيرة مستمرة ولكن.. احذروا "ليونيل ميسي يُستنزف بشدة"!

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ليونيل ميسي
الأرجنتين ضد سويسرا
الأرجنتين
سويسرا
كأس العالم
مصر
الرأس الأخضر U15

ليونيل ميسي لا يعرف التوقف رغم المتاعب..

إلى عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.. انتظروا؛ فـ"الرقصة الأخيرة" للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم، لم تنتهِ بعد.

ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، لا يزالوا يرفضون رفع "الراية البيضاء"؛ حتى ولو كانت انتصاراتهم في بطولة كأس العالم 2026، تتحقق بصعوبة كبيرة للغاية.

آخر هذه المباريات الصعبة؛ جاءت بالفوز (3-1) على منتخب سويسرا الأول لكرة القدم في دور ربع النهائي، وذلك بعد التمديد للشوطين الإضافيين.

ولعب ميسي دورًا جديدًا، في تأهُل "التانجو" إلى نصف نهائي المونديال؛ رغم أن الثلاثي أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، هم من سجلوا الأهداف.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ميسي ضد سويسرا..

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ليونيل ميسي.. رقم قياسي جديد في بطولة كأس العالم

    لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة في بطولة كأس العالم؛ إلا ونشاهد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا.

    ميسي صنع هدف الأرجنتين الوحيد في شباك سويسرا؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وبالتالي.. وصل "البولجا" إلى تمريرته الحاسمة العاشرة، في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم؛ منفردًا بـ"الرقم القياسي" المونديالي، بشكلٍ رسمي.

    وجاءت تمريرات ميسي الحاسمة، في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم؛ على النحو التالي:

    * نسخة 2006: تمريرة حاسمة وحيدة.

    * نسخة 2010: تمريرة حاسمة وحيدة.

    * نسخة 2014: تمريرة حاسمة وحيدة.

    * نسخة 2018: تمريرتان حاسمتان.

    * نسخة 2022: 3 تمريرات حاسمة.

    * نسخة 2026: تمريرتان حاسمتان - حتى الآن -.

    وقبل هذه التمريرة الحاسمة ضد سويسرا؛ كان ليونيل ميسي يتساوى مع الألماني فريتز والتر، بـ9 أسيست.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب سويسرا.. عندما أوقف سلسلة ميسي "المرعبة"!

    بعيدًا عن الرقم القياسي - سالف الذكر -؛ فقد نجح منتخب سويسرا الأول لكرة القدم في إيقاف سلسلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "المرعبة"، في بطولة كأس العالم.

    نعم.. ميسي فشل في تسجيل أي هدف ضد سويسرا؛ وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وهذه هي المباراة الأولى التي يفشل فيها ميسي، في التسجيل ببطولة كأس العالم؛ بعد 9 لقاءات متتالية، هز فيها شباك الخصوم.

    وخلال هذه المباريات التسع، قبل توقف السلسلة المرعبة ضد سويسرا؛ جاءت أرقام "البولجا" المونديالية، على النحو التالي:

    * أهداف: 13.

    * تسجيل ثلاثية: مرة.

    * تسجيل ثنائية: مرتان.

    * تسجيل هدف: 6 مرات.

    وتعود آخر مباراة لم يسجل فيها ميسي، ببطولة كأس العالم، قبل قمة سويسرا في ربع نهائي 2026؛ إلى مواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنسخة 2022، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها.

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    استنزاف بدني.. ليونيل ميسي بدأ "يختفي" تدريجيًا

    بصفةٍ عامة.. بدأ يتضح إرهاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في المباراتين الأخيرتين من بطولة كأس العالم 2026؛ وهو ما أثر على مستواه الفني، مع منتخب بلاده.

    ميسي كان أكثر لاعب ركضًا وبذلًا للجهد؛ وذلك في 120 دقيقة من عمر مواجهة منتخب كاب فيردي، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    وبعد المباراة؛ خرج ميسي أمام وسائل الإعلام العالمية، مؤكدًا أنه يشعر بإرهاق شديد للغاية.

    هذا الإرهاق الذي تحدث عنه "البولجا"، ظهر تأثيره في المباراتين التاليتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * ثمن النهائي: قدّم ميسي أداءً عاديًا للغاية وأهدر "ركلة جزاء"؛ قبل أن ينتفض ضد منتخب مصر في آخر 10 دقائق، ويقود الأرجنتين للفوز بصعوبة (3-2).

    * ربع النهائي: لم يظهر ميسي طوال المباراة ضد منتخب سويسرا؛ باستثناء صناعة الهدف الأول من "كرة ثابتة"، وبعض اللقطات النادرة جدًا.

    لذا.. من غير المعروف كيف ستكون حالة ميسي ضد إنجلترا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد لعب 120 دقيقة إضافية، ضد سويسرا.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. رقصة ليونيل ميسي لا تزال مستمرة!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن "الرقصة الأخيرة" للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم، لا تزال مستمرة حتى الآن.

    هذه الرقصة تأتي في واحدة من أسوأ نسخ المنتخب الأرجنتيني؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نقول إن تتويجه باللقب العالمي الثاني تواليًا، صعبًا للغاية.

    وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإنجليزي، في المربع الذهبي؛ كما سيكون أمامه فرنسا أو إسبانيا في المشهد الختامي، حال التأهُل.

    لكن رغم صعوبة الخصوم، وسوء مستوى الأرجنتين؛ طالما ميسي موجودًا في أرضية الملعب، فكل شيء ممكن.

    إلا أننا لا ننسى ما ذكرناه بخصوص "إرهاق" ميسي؛ وهو الأمر الذي قد يكون مدمرًا للمنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي، ما لم ينتفض زملاؤه.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما سيسفر عنه نصف نهائي كأس العالم 2026، بين أرجنتين ميسي ومنتخب إنجلترا.