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أحمد فرهود

ثنائية بذكريات مصرية وتجربة الأهلي تغريه!.. رياض محرز هرب من الضغوطات ولكنه لن يضيع تاريخه بـ"نزهة الشمال"

فقرات ومقالات
رياض محرز
الشمال
الأهلي
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
بغداد بونجاح
دوري نجوم بنك الدوحة
كأس QSL
دوري أبطال آسيا النخبة

محطة جديدة في مسيرة محرز الرائعة..

عندما يتم ذكر اسم النجم الجزائري رياض محرز؛ فنحن لا نتحدث هُنا عن مجرد لاعب عادي في عالم الساحرة المستديرة، بل عن أحد النجوم الذين صنعوا التاريخ على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

لذا.. من الطبيعي أن تكون قرارات محرز، تحت المجهر دائمًا؛ بحيث يتم تقييمها من قِبل الجماهير، أو المختصين في المجال الرياضي.

وبين جميع قرارات هذا النجم الجزائري الكبير، البالغ من العمر 35 سنة؛ ربما يحتاج انتقاله إلى نادي الشمال القطري، لتقييم موسع للغاية.

نعم؛ الشمال أعلن وصول محرز إلى دولة قطر للخضوع إلى "فحوصات طبية"، تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

انتقال محرز إلى فريق الشمال الأول، سيكون بشكلٍ مجاني؛ بعدما فسخ عملاق جدة النادي الأهلي عقد اللاعب رسميًا، بنهاية موسم 2025-2026.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من صفقة انتقال رياض محرز إلى الشمال..

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رياض محرز.. لماذا نادي الشمال بالذات؟!

    قطاع كبير من عشاق النجم الجزائري رياض محرز، قد يستغربون من اختياره الانتقال إلى نادي الشمال القطري بالذات؛ رغم أن اسمه ارتبط بأكثر من فريق آخر، سواء في أوروبا أو المنطقة الخليجية.

    ومع كل الاحترام لهذا النادي القطري المتطور؛ إلا أنه قد لا يكون بنفس قيمة النادي الذي كان عشاق محرز، ينتظرون أن يكمل مسيرته الكروية فيه.

    بمعنى.. عشاق هذا النجم الجزائري البالغ من العمر 35 سنة، كانوا ينتظرون أن يكمل اللاعب مسيرته في نادٍ أكبر ربما؛ وذلك بعد اضطراره للرحيل عن عملاق جدة النادي الأهلي، صيف 2026.

    المهم.. أسباب اختيار محرز للشمال بالذات؛ قد تكون لعديد الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: قلة العروض الجادة؛ رغم ارتباط اسمه بعديد الأندية كما ذكرنا.

    * ثانيًا: ضخامة العرض المالي؛ بما يعوض جزءًا كبيرًا من ذلك المبلغ الذي كان يتقاضاه مع الأهلي.

    * ثالثًا: رغبة اللاعب الشخصية في البقاء بالمنطقة الخليجية؛ مع اختيار نادٍ ليس عليه ضغوطات جماهيرية كبيرة.

    * رابعًا: المشروع الرياضي الطموح لنادي الشمال؛ والذي ربما يكون سببًا في إقناع محرز بالانضمام إليه.

    نعم.. الشمال لا يمتلك بطولات كبيرة في الكرة القطرية؛ سوى كأس الشيخ جاسم 1996، بالإضافة إلى لقب الدوري المحلي "الدرجة الثانية" 4 مرات.

    لكن؛ هذا النادي بدأ التطور بشكلٍ ملحوظ مؤخرًا، بل ونافس بقوة على لقب الدوري القطري "الدرجة الأولى" 2025-2026.

    وأنهى الشمال بطولة الدوري القطري وقتها، في "المركز الثاني" خلف السد "البطل"؛ ليُشارك لأول مرة في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رياض محرز.. حلم تكرار تجربة الأهلي مع الشمال

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، بخصوص تطور نادي الشمال القطري؛ فدعونا نؤكد أن النجم الجزائري رياض محرز، ربما يحلم بتكرار تجربته مع عملاق جدة الأهلي.

    ونحن هُنا لا نقصد المقارنة بين الناديين؛ فالجميع يعلم أن الأهلي لديه تاريخًا كبيرًا للغاية، قبل التعاقد مع محرز في 2023.

    إلا أنه لا يجب أن ننسى بعض الحقائق المهمة، عندما تعاقد الأهلي مع النجم الجزائري بشكلٍ رسمي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الأهلي كان يتعافى من أسوأ مرحلة في مسيرته؛ عندما لعب في دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023، بعد هبوطه التاريخي.

    * ثانيًا: الأهلي كان غائبًا عن التتويج بالألقاب الكبيرة منذ موسم 2015-2016؛ بعيدًا عن بطولة دوري يلو للدرجة الأولى، التي حققها في 2022-2023.

    * ثالثًا: الأهلي لم يتوج بأي لقب في تاريخه؛ وذلك بمسابقة دوري أبطال آسيا، سواء بالمسمى القديم أو الجديد.

    وبعدما تم التعاقد مع محرز؛ عاد الفريق الأهلاوي إلى منصات التتويج مجددًا، بل وكتب مجدًا خالدًا بالحصول على اللقب الآسيوي للمرة الأولى في التاريخ.

    العملاق الجدّاوي الكبير؛ توج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026 مع محرز، إلى جانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الماضي.

    والآن.. ربما محرز يرغب في تكرار نفس السيناريو؛ بقيادة الشمال لأول لقب كبير في تاريخه، مثل الدوري القطري أو كأس الأمير.

    وكما ذكرنا.. الشمال أحد أكثر الفرق تطورًا في قطر، خلال العامين الأخيرين تحديدًا؛ لذا ربما حان الوقت للتتويج بلقب كبير، على أن يكون محرز كلمة السر فيه.

    حتى أن رياض محرز سيشارك مع الشمال، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ حيث يأمل أن يصل إلى أبعد مرحلة ممكنة، مع الاعتراف بصعوبة التتويج باللقب بالطبع هذه المرة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 43-ALG-DRCAFP

    رياض محرز.. عودة ثنائية بغداد بونجاح مجددًا

    الآن.. لننتقل إلى جزئية أخرى؛ بخصوص ارتداء النجم الجزائري رياض محرز قميص نادي الشمال القطري، في واحدة من أكبر صفقات هذا الفريق عبر التاريخ.

    هذه الجزئية التي نقصدها؛ هي مزاملة محرز لمواطنه الجزائري المخضرم بغداد بونجاح، في صفوف فريق الشمال الأول لكرة القدم.

    ولعب محرز مع بونجاح سابقًا، في صفوف منتخب الجزائر الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 65.

    * أهداف مشتركة: 10.

    * محرز: صناعة 8 أهداف إلى بونجاح.

    * بونجاح: صناعة هدفين إلى محرز.

    أيضًا.. محرز وبونجاح كانا من أهم العناصر التي قادت منتخب الجزائر؛ للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، على الأراضي المصرية.

    ويريد محرز إعادة ذكريات ثنائيته الرائعة مع بونجاح في 2019، مع فريق الشمال الأول لكرة القدم الآن؛ من أجل ضمان إكمال سلسلة نجاحاته مع الأندية، والتي بدأت بليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين وصولًا إلى عملاق جدة الأهلي.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رياض محرز "صانع الإنجازات" ليس في نزهة!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هو أن النجم الجزائري رياض محرز انتقل إلى فريق لن يتعرض معه لضغوطات كبيرة، ولكنه لن يكون في نزهة أيضًا.

    والحقيقة أن محرز اعتاد أن يقود أنديته، التي انضم إليها طوال مسيرته الكروية، لتحقيق إنجازات لأول مرة؛ كالتالي:

    * ليستر سيتي: قيادته للقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2015-2016، لأول مرة في التاريخ.

    * مانشستر سيتي: قيادته للقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لأول مرة في التاريخ.

    * الأهلي: قيادته للقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 لأول مرة في التاريخ، ثم الحفاظ عليه في الموسم التالي.

    وبالتالي ورغم قلة الضغوطات مع الشمال؛ إلا أنه لا يريد أن يكون هذا النادي القطري المتطور، هو المحطة الأسوأ في مسيرته الكروية.

    وبالتأكيد.. رياض محرز سيحاول بكل ما يستطيع، أن يقود الشمال لأول لقب كبير في تاريخه؛ ليكمل سلسلة الإنجازات في جميع الأندية التي مثّلها، طوال مسيرته.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه مسيرة محرز مع فريق الشمال الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.