ثنائية بذكريات مصرية وتجربة الأهلي تغريه!.. رياض محرز هرب من الضغوطات ولكنه لن يضيع تاريخه بـ"نزهة الشمال"

عندما يتم ذكر اسم النجم الجزائري رياض محرز؛ فنحن لا نتحدث هُنا عن مجرد لاعب عادي في عالم الساحرة المستديرة، بل عن أحد النجوم الذين صنعوا التاريخ على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

لذا.. من الطبيعي أن تكون قرارات محرز، تحت المجهر دائمًا؛ بحيث يتم تقييمها من قِبل الجماهير، أو المختصين في المجال الرياضي.

وبين جميع قرارات هذا النجم الجزائري الكبير، البالغ من العمر 35 سنة؛ ربما يحتاج انتقاله إلى نادي الشمال القطري، لتقييم موسع للغاية.

نعم؛ الشمال أعلن وصول محرز إلى دولة قطر للخضوع إلى "فحوصات طبية"، تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

انتقال محرز إلى فريق الشمال الأول، سيكون بشكلٍ مجاني؛ بعدما فسخ عملاق جدة النادي الأهلي عقد اللاعب رسميًا، بنهاية موسم 2025-2026.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من صفقة انتقال رياض محرز إلى الشمال..