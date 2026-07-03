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محمود خالد

مصر تتأهل | صلاح "المقاتل" ليس رونالدو ولكنه كتب التاريخ بـ"بانينكا" .. رد الجميل لأوسيمين ولا ترسل له مرموش!

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كأس العالم
محمد صلاح
عمر مرموش

الفراعنة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخهم..

مصر تواصل كتابة التاريخ، وأبناؤها يصنعون المجد في نهائيات كأس العالم 2026، بالتأهل إلى دور الـ16، بعد تخطي عقبة أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة دور الـ32، التي أقيمت على ملعب AT&T.

وتقدم إمام عاشور بهدف الفراعنة في الدقيقة 13، فيما تسبب محمد هاني في هدف التعادل لأستراليا، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55.

من الطبيعي عندما يتحدث ميل جيديناك، المدير الفني لمنتخب أستراليا، حول مصر، فإنه سيذكر الثنائي المعروف عالميًا، وهما محمد صلاح وعمر مرموش، حيث قال إن "الفراعنة" ليسوا هذين النجمين فقط، وإنما ينظر إليه ككتلة جماعية.

وبـ"بانينكا" محمد صلاح، ونجاح محمود صابر ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد، وإرسال كرتي هاري سوتار ولوكاس هارينجتون في الهواء، بلغ منتخب مصر ثمن نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأرجنتين وكاب فيردي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء محمد صلاح وعمر مرموش في لقاء مصر وأستراليا..

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عذرًا .. إنها ليست مباراة مرموش!

    "ستكون مباراة عمر مرموش، ستواجه نيوكاسل"، هكذا توقع نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، بشأن مواجهة أستراليا، حيث بنى فكرته على اعتماد لاعبي مصر على اللعب على المنخفض، للتغلب على أزمة أطوال المنافس، وعلى نجم مانشستر سيتي أن يستغل الفرصة، ويلعب على استغلال المساحات.

    ولكن، قد يكون الوصف الأمثل، لعمر مرموش، في مواجهة أستراليا، بل في كأس العالم - بشكل عام - هو ما قاله نجم الهلال السابق، كارلوس إدواردو، حول نيمار جونيور، بأنه "حضر باسمه فقط وليس بجسمه".

    مرموش فقد هويته أمام أستراليا؛ لم يستطع استغلال المرتدّات السريعة، وعانى للغاية في مواجهات "واحد ضد واحد"، ولم ينجح في توجيه أي كرة على المرمى.

    ويكفي عزيزي القارئ أن تشاهد الدقيقة 46، لتشاهد تردي الحال لنجم اعتاد استغلال الفرص من خارج منطقة الجزاء، إلا أنه رفض هدية محمد صلاح، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيمن.


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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    صلاح "المقاتل" ليس رونالدو .. ولكن حسام يصر على أن يكون مارتينيز

    فنيًا ومعنويًا، من الضروري أن تشاهد محمد صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر، ولكن، عندما تجده متأثرًا بالإصابة التي عاد منها مؤخرًا، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي مكثف، فهل من الضروري أن تظل باقيًا على مشاركته طوال الـ90 دقيقة يا حسام حسن؟

    في مقال سابق، بعنوان "صلاح ليس ميسي يا عميد .. فكرتك فضحت عيوبه أمام إيران واحذروا من الفتنة قبل مواجهة أستراليا"، تحدثنا عن أزمة محمد صلاح في التعامل مع التكتلات الدفاعية، والتحذير من "الفتنة"، فيما يتعلق باستبدال صلاح بعد 57 دقيقة من مباراة إيران.

    صحيح أن صلاح ساهم في أكثر من عرضية، كانت لتصنع فرصًا محققة، سواءً برأسية رامي ربيعة، أو تسديدة "البديل" هيثم حسن، في الوقت بدل الضائع، إلا أن قائد منتخب مصر، أظهر معاناة في الانطلاقات من الجهة اليمنى، ليثير الشكوك حول ما إذا كان لا يزال متأثرًا بالإصابة.

    ولكن، لنقل إن صلاح أثبت "إيجابية" منح الفرصة إلى هيثم حسن، الذي نشّط الجبهة اليمنى، من خلال عدة نقاط..

    * التبادل مع صلاح، بين الطرف أو الدخول إلى العمق.

    * المساهمة في تركز تواجد صلاح في المنطقة الهجومية، دون الحاجة للتراجع كثيرًا.

    بشكل عام، صلاح قدم أكثر من لقطة رائعة، وكاد أن يخرج بأكثر من مساهمة تهديفية، كما أنه أثبت بأنه ترك مطاردته لحسام حسن، في لقب الهدّاف التاريخي لمنتخب مصر، جانبًا، ورفع شعار "اللعب من أجل المنتخب"، أكثر من مطاردة الأرقام القياسية.

    إن كانت الانتقادات قد وجهت لرونالدو، بأنه يبحث عن مطاردة الأرقام أكثر من مصلحة المنتخب البرتغالي، في وقت سابق، فإن صلاح أظهر أن مصلحة منتخب مصر فوق كل شيء. ولكن، يبدو أن حسام حسن يريد أن يكون روبرتو مارتينيز، بأن يصير شعاره هو الإبقاء على "النجم الأول"، وإن كانت أداؤه متأثرًا بإصابة تعافى منه سريعًا.

  • من أجل أوسيمين .. لا ترسل مرموش يا صلاح!

    تلقى محمد صلاح، مفاجأة من النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والذي قرر دعم القائد المصري، بارتداء قميصه، من أجل دعمه قبل مواجهة أستراليا.

    المنتخب المصري دخل مباراة أستراليا، وهو لا يحمل على عاتقه آمال 120 مليون نسمة، فقط، بل شعبًا إفريقيًا، بات يشاهد ممثليه يتساقطون واحدًا تلو الآخر في دور الـ32، ليصبح الأمل معقودًا عليه، بجانب المغرب الذي تأهل إلى ثمن النهائي، بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح.

    ولعلّ النصيحة التي يمكن أن يردّ بها صلاح الهدية إلى فيكتور أوسيمين، أن يحذره من صفقة عمر مرموش، بعدما ذكرت تقارير بأن نجم مانشستر سيتي، على رادار جلطة سراي من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة.

    كل التقدير لمرموش، ولكنه لا يزال فاقدًا لهويته في المونديال، في الوقت الذي يحتاج فيه للتألق في هذا الحدث العالمي، للردّ على مدربه السابق بيب جوارديولا، ومنحه دقائق قليلة للعب في البريمييرليج.

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  • كلمة أخيرة..

    إذا قلنا إن هناك وجهًا إيجابيًا لاستمرار مشاركة صلاح طوال الـ120 دقيقة، فهي التناسق مع هيثم حسن، الذي يشارك لأول مرة في المونديال، إلا أن صلاح جسّد معاناة لاعبي المنتخب المصري مع أطوال المدافعين، وخاصة القائد هاري سوتار، صاحب الـ1.98 متر، الذي كان سدًا منيعًا أمام الكرات العرضية.

    بالمعنويات، قدم صلاح مباراة للتاريخ، إذا ما كان المقياس هو الحذر من الإصابة، ولكن على مرموش أن يراجع نفسه كثيرًا، خاصة إذا ما كانت المواجهة المحتملة أمام ليونيل ميسي ورفاقه، ما لم يصنع الرأس الأخضر المعجزة.

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