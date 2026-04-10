مصادرة سيارة بورش وتهديدات بالقتل: الأسباب المذهلة وراء الاختفاء المفاجئ لمدافع نجم فريق ساو باولو

وقد ترك اختفاؤه زملاءه ومسؤولي النادي في حيرة من أمرهم، لا سيما وأن المدافع المخضرم يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الشخصيات احترامًا ومحبةً في غرفة الملابس. وفي ظل الغموض الذي يحيط بمكان وجود اللاعب، أصدر نادي ساو باولو بيانًا رسميًا يطالب فيه بتوضيح الموقف.

وجاء في البيان: "يعلن نادي ساو باولو لكرة القدم أنه اتخذ جميع الإجراءات المناسبة وأرسل اليوم إخطارًا رسميًا إلى اللاعب روبرت أبيل أربوليدا إسكوبار، الذي لم يحضر التزاماته المهنية منذ يوم السبت الماضي (4)، ومنحه مهلة 24 ساعة لتقديم توضيحات وتسوية وضعه المهني".