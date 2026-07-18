مشكلة العشب تشتعل.. أزمة قانونية تضرب نهائي المونديال بين نيوجيرسي والفيفا!

أظهرت كواليس الطرح التجاري الذي قادته الفيفا بالتعاون مع شركة بريطانية متخصصة أرقاماً فلكية أثارت حفيظة المسؤولين في نيوجيرسي نظير استبعاد دافعي الضرائب من الأرباح بحسب ما ذكرت "ذا أتلتيك".

وقال بيان الشركة الخاص بالبيع: "تبدأ أسعار القطع التذكارية من 450 دولاراً للقطعة الواحدة، وتصل في مستوياتها الأعلى عبر الموقع إلى 900 و1200 و3000 دولار، مع تحديد سقف البيع عند 2026 قطعة لكل فئة من الفئات الأربع".

وأضاف عن إجمالي الأرباح المتوقعة من العملية التجارية: "في حال نفاد الكمية المطروحة بالكامل، فإن هذه التجارة ستجني عائدات ضخمة تتجاوز 11 مليون دولار ونصف المليون، وهو ما أثار غضب حكومة الولاية التي أنفقت هيئتها الرياضية أكثر من 13 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتطوير العشب والمعدات ليتوافق مع معايير الفيفا الصارمة".



