مشكلة العشب تشتعل.. أزمة قانونية تضرب نهائي المونديال بين نيوجيرسي والفيفا!

اندلعت أزمة قانونية وسياسية حادة بين حكومة ولاية نيوجيرسي الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبيل ساعات وجيزة من انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لعام 2026.
وجاء الخلاف الجديد عقب قيام المنظمة الدولية بطرح أجزاء من عشب ملعب ميتلايف الذي سيحتضن النهائي للبيع كقطع تذكارية مغلفة عبر موقعها الإلكتروني لجني ملايين الدولارات، وهو الإجراء الذي وصفته السلطات المحلية بالعمل غير القانوني والمستفز لدافعي الضرائب في الولاية الذين تحملوا بمفردهم التكلفة الكاملة لتجهيز الملعب وزراعة العشب الطبيعي.