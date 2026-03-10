Getty/Instagram
مشجع مانشستر يونايتد الشهير فرانك إيليت يضع خطة لـ"البقاء في الصورة" بعد انتهاء حملة قص الشعر في إعلان جديد مضحك
يستعد فريق United Strand للمقصات
إيليت، المعروف على الإنترنت باسم "The United Strand"، شهد نمو شعره إلى أطوال غير عادية منذ أكتوبر 2024. تعهد هذا المشجع المتفاني بعدم زيارة الحلاق حتى يحقق مانشستر يونايتد خمسة انتصارات متتالية، وهي مهمة ثبت صعوبتها خلال موسمين مضطربين في أولد ترافورد.
تحت قيادة المدير الفني المؤقت مايكل كاريك، استفز الفريق إيليت مؤخرًا بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية. ومع ذلك، أدى التعادل مع وست هام إلى توقف الزخم، مما ترك مقص الشعر في درج المشجع. مع بقاء تسع مباريات فقط في الموسم، يستعد إيليت الآن لليوم الحتمي الذي سيختفي فيه مظهره المميز.
تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي المليء بالنجوم
في إعلان ساخر جديد لشركة Paddy Power، ينضم إيليت إلى ندوة حول "كيفية تنويع الزخم الفيروسي" إلى جانب زملائه من أيقونات الإنترنت مثل Wealdstone Raider و Guy Goma. يسخر السكيتش من الطبيعة المؤقتة لثقافة الميمات بينما تناقش المجموعة كيفية الحفاظ على شهرتها بمجرد تلاشي "حيلتها" الأصلية.
خلال الفيديو، أعرب إيليت عن مخاوفه بشأن علامته التجارية بمجرد أن يستعيد مانشستر يونايتد ثباته. قال للمجموعة: "عندما يحقق مانشستر يونايتد خمس انتصارات متتالية، سيكون ذلك نهاية المطاف بالنسبة لي. أحتاج إلى البقاء على الصدارة وتنويع علامتي التجارية، وللقيام بذلك، سأحتاج إلى المساعدة.
"لأكون صادقًا، لم تكن الدورة كما توقعت. لكنني بحاجة إلى النمو كفنان. شعري لن يبقى هكذا إلى الأبد. مانشستر يونايتد سيفوز بخمس مباريات متتالية، أليس كذلك؟"
كشف مذهل في الفصل الدراسي
تأخذ الإعلانات منعطفًا غريبًا عندما يحاول إيليت إظهار "شخصيته الحقيقية" خلف شعره. "نعم، هناك الكثير من الناس لا يعرفون عني. لدي بالفعل مواهب خفية"، يضيف.
ثم يسأل "مقدم البرنامج" في الإعلان: "فرانك، إذا كنت تريد أن ترتقي بمسيرتك إلى المستوى التالي، عليك أن تظهر لنا شخصيتك الحقيقية، ما بداخلك. هيا، أيها البطل".
ثم يرد إيليت: "نعم، أنا الرجل ذو الشعر الكثيف، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير". يفتح سحاب قميصه ليكشف عن طبقة سميكة من شعر الصدر، مما يدفع النجوم الآخرين إلى مغادرة الغرفة بشعور من الاشمئزاز.
كارريك يعترف بالضجة الإعلامية
حتى كاريك قد تطرق إلى تفاني المشجعين، مؤكداً أن القصة قد وصلت إلى غرفة ملابس مانشستر يونايتد. وأشار المدرب المؤقت إلى أن هذه الحيلة توفر بعض الراحة الخفيفة، لكنها تظل مجرد ملاحظة جانبية بالنسبة لطموحات النادي المهنية.
"يمكنني القول إنني على علم بها، نعم. أطفالي أطلعوني عليها، لكنها بالتأكيد لن تكون موضوع نقاش للفريق على المستوى الاحترافي. أستطيع أن أفهم ما حدث، وهو يجعلني أبتسم، لكن في النهاية لن يكون له أي تأثير"، قال كاريك.
مع تبقي تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيحاول الشياطين الحمر الحفاظ على دفعهم نحو إنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. حالياً، لا يتمتعون سوى بفارق الأهداف عن منافسهم التالي، أستون فيلا، ويتقدمون بثلاث نقاط فقط على تشيلسي وليفربول، اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس على التوالي.
