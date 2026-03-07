على أرض الملعب، كانت لوسي برونز هي المحرك الرئيسي للفريق، حيث احتفلت بمشاركتها الدولية رقم 145 بطريقة مذهلة. ببدء المباراة، انتقلت المدافعة المخضرمة إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبات مشاركة مع المنتخب الإنجليزي، خلف الأسطورتين جيل سكوت وفارا ويليامز. قرار ويجمان التكتيكي بإعادة برونز إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب لورين جيمس وإيسمي مورغان أتى بثماره على الفور، حيث سيطرت إنجلترا على وتيرة المباراة.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 22 عندما أظهرت جيمس الموهبة التي جعلتها حجر الزاوية في هذا الفريق، حيث أرسلت عرضية خطيرة نحو القائم الخلفي. كانت برونز في المكان المناسب لتسددها برأسها وتهدئ الأعصاب في بداية المباراة وتكافئ إنجلترا على استحواذها الساحق على الكرة بنسبة 71٪. واصلت "الأسودات" أداءهن الرائع، حيث صنعت الثلاثي ستانواي وجيمس وأليسيا روسو فرصًا متعددة.