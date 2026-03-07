Getty Images Sport
ترجمه
مشجع شهير لفريق تشيلسي وإنجلترا "يُطرد" من مباراة المنتخب الإنجليزي للسيدات ضد أيسلندا
خروج باسل الغريب
أثار قرار إخراج المشجع البارز غضب الجماهير المحلية على الفور، حيث اندلعت صيحات استهجان من أجزاء من الملعب موجهة إلى المضيفين. وفي عرض تحدٍ للدعم، بدأ العديد من المشجعين في ترديد اسم باسل وهو في طريقه إلى المخرج. على الرغم من التوتر، حافظ المشجع المخضرم على روح رياضية، حيث ورد أنه عانق أحد المضيفين وهو في طريقه إلى خارج الملعب.
- Getty Images Sport
البرونز يحقق إنجازاً تاريخياً على الصعيد الدولي
على أرض الملعب، كانت لوسي برونز هي المحرك الرئيسي للفريق، حيث احتفلت بمشاركتها الدولية رقم 145 بطريقة مذهلة. ببدء المباراة، انتقلت المدافعة المخضرمة إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبات مشاركة مع المنتخب الإنجليزي، خلف الأسطورتين جيل سكوت وفارا ويليامز. قرار ويجمان التكتيكي بإعادة برونز إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب لورين جيمس وإيسمي مورغان أتى بثماره على الفور، حيث سيطرت إنجلترا على وتيرة المباراة.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 22 عندما أظهرت جيمس الموهبة التي جعلتها حجر الزاوية في هذا الفريق، حيث أرسلت عرضية خطيرة نحو القائم الخلفي. كانت برونز في المكان المناسب لتسددها برأسها وتهدئ الأعصاب في بداية المباراة وتكافئ إنجلترا على استحواذها الساحق على الكرة بنسبة 71٪. واصلت "الأسودات" أداءهن الرائع، حيث صنعت الثلاثي ستانواي وجيمس وأليسيا روسو فرصًا متعددة.
الصلابة الدفاعية تظل عاملاً أساسياً بالنسبة لويجمان
كافحت أيسلندا طوال معظم المباراة لتسجيل هدف على المضيفة، حيث سجلت تسديدة واحدة فقط على المرمى طوال 90 دقيقة. ومع ذلك، اضطرت حارسة مرمى إنجلترا هانا هامبتون للتدخل في الدقيقة 60 للحفاظ على نظافة شباكها. فقد أنقذت برد فعل سريع رأسية ساندرا جيسن بعد أن كادت تمريرة عرضية منحرفة أن تعيد الزوار إلى المباراة.
بعد حصولها على ست نقاط من مباراتين عقب فوزها الساحق 6-1 على أوكرانيا، تحتل إنجلترا الآن صدارة المجموعة. يتحول التركيز الآن إلى مباراتين مثيرتين ضد إسبانيا في أبريل، في تكرار لنهائيات يورو 2025 وكأس العالم 2023. بالنظر إلى المستوى الحالي، يبدو فريق ويجمان أكثر من جاهز للتحدي في سعيه لتجنب طريق التصفيات الصعب.
- Getty Images Sport
تتقدم إنجلترا بثلاث نقاط على إسبانيا قبل مواجهة الأخيرة مع أوكرانيا مساء السبت. فقط الفائز بالمجموعة سيحجز مكانه تلقائياً في كأس العالم المقبلة، مما يعني أن الرهانات كبيرة في حملة التصفيات.
إعلان