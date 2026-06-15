خسارة في افتتاحية كأس العالم 2026 كانت كافية لقلب الموازين رأسًا على عقب في الوسط الرياضي التونسي، وسط انتقادات واسعة للمدرب صبري اللموشي، قبل أن يتصدر نجله المشهد بشكل أكثر سلبية في الساعات القليلة الماضية.
وسط الحديث عن احتمالية إقالته .. إصابة مشجع تونسي بنزيف بعد مشادة مع نجل صبري اللموشي
هزيمة تونس أمام السويد
نسور قرطاج افتتحوا مشوارهم في كأس العالم 2026 فجر اليوم الإثنين، بالهزيمة أمام السويد بخماسية مقابل هدف وحيد، وسط أداء متواضع للغاية.
الخماسية السويدية حملت توقيع ياسين العياري "هدفين د7 و90+6" وألكسندر إيساك "د30"، وفيكتور جيوكيريس "د59"، وماتياس سفانبرج "د84"، بينما وقع عمر الرقيق على هدف حفظ ماء الوجه لنسور قرطاج في الدقيقة 43.
هذه الهزيمة تبعها مزاعم ترأسها الصحفي رومان مولينا وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن تفكير الاتحاد التونسي لكرة القدم في إقالة صبري اللموشي قبل الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، دون أي تأكيد أو نفي رسمي من المسؤولين.
مشادة نجل اللموشي مع مشجع تونسي
الجدل لا يقتصر حاليًا في تونس على مصير صبري اللموشي من استكمال مهمته على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني أم الرحيل، بل طال نجله..
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مشجع تونسي ينزف دمًا من أنفه، يخضع للإسعافات الأولية، بينما يزعم مرافقه أن المعتدي عليه هو نجل المدرب صبري اللموشي.
نجل اللموشي لا يتولى أي منصب رسمي في المنتخب التونسي أو الكرة التونسية، لكنه يرافق البعثة كمشجع، يحضر المباريات من المدرجات.
هل اعتدى نجل اللموشي على المشجع؟
بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية فإن مشادة نشبت بين المشجع ونجل اللموشي بالفعل في مدرجات استاد "بي بي في إي" في مدينة مونتيري المكسيكية، المستضيف لمواجهة تونس والسويد، بعد استياء الأول من المستوى الفني الذي ظهر عليه نسور قرطاج في المباراة.
لكن مراسل "موزاييك" لم يجزم بأن نجل المدرب هو من اعتدى على المشجع، إنما أوضح أن الأول استدعى أمن الاستاد على إثر المشادة، مع تأكيدات على معاناة الثاني من إصابات، دون علمه ما إذا كان المعتدي عليه ابن اللموشي أم الأمن المكسيكي.
وماذا بعد؟
بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد، يتذيل المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة السادسة دون أي نقاط، فيما يتصدر رفاق ألكساندر إيساك الترتيب بثلاث نقاط، فاليابان وهولندا بنقطة لكل منهما.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي باليابان في الجولة الثانية ثم ختام المجموعات بملاقاة هولندا، يومي 21 و26 من يونيو الجاري - على الترتيب -.