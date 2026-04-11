انتهت مشاركة اللاعب الدولي الفرنسي في هامبورغ بعد أقل من ساعة، وغادر الملعب بهدوء عند النتيجة 3-0 لصالح بايرن ميونيخ وسط صيحات الاستهجان الصاخبة من جماهير باولي.
مشجع باولي يحاول إبعاد مايكل أوليز: نجم بايرن ميونيخ يتعامل مع الأمر بهدوء
بعد أن دخل لويس دياز بديلاً عنه في المباراة، صافح أوليسي زملاءه في الفريق ومسؤولي نادي بايرن ميونيخ عند مقاعد البدلاء. لكن أحد مشجعي باولي تجاوز الحدود بشكل واضح في التعبير عن استيائه تجاه أوليسي، وألقى عليه جسماً صغيراً أصفر اللون.
تجنب أوليسي الكرة بمهارة وأناقة. ورد على محاولة إصابته برفع إبهامه عالياً، وظل يظهره للمشجع لفترة أطول بشكل واضح (59).
- AFP
بايرن ميونيخ يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة ضد سانت باولي
ولم يكن هذا هو الهدف الوحيد الذي سجله اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي كان قد سجل قبل ذلك بدقائق قليلة هدفًا رائعًا رفع النتيجة إلى 3-0 لصالح بطل ألمانيا. بعد أن فقد مدافع باولي كارول ميتس الكرة أثناء التقدم إلى الأمام، سدد أوليسي الكرة من مسافة حوالي 20 مترًا من موقع مركزي بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى (54). ثم احتفل بوضع يده اليمنى على أذنه، في إشارة واضحة إلى أنه يطالب جماهير الفريق المنافس بزيادة الصوت.
وبهذا الهدف، واصل الجناح الأيمن تحسين إحصائياته القوية هذا الموسم. وصل أوليسي الآن إلى 46 مشاركة مباشرة في الأهداف في 41 مباراة. يضاف إلى 17 هدفاً 29 تمريرة حاسمة.
وبالتالي، يعود الفضل إلى أوليسي أيضًا في تسجيل بايرن ميونيخ رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في الدوري الألماني مساء السبت في الجولة 29. كان هدف ليون جوريتزكا الذي رفع النتيجة إلى 2-0 هو الهدف رقم 102 للبايرن في الموسم الحالي، وبذلك تم محو الرقم القياسي السابق للبايرن الذي سجل في عام 1972 (101).
مسيرة مايكل أوليس المهنية:
النادي الفترة نادي ريدينغ 2017 - 2021 كريستال بالاس 2021 - 2024 بايرن ميونيخ 2024 - حتى الآن