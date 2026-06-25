تدافع الجماهير أودى بحياته .. لاعبو الأردن يقفون حدادًا على مشجع توفي بعد مباراة الجزائر!

وتوفي المشجع الأردني زيد الدماسي، عن عمر 15 عامًا، أثناء تواجده في الساحة الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان، وسط آلاف المشجعين لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر في كأس العالم.

وعقب خسارة الأردن أمام الجزائر، بهدفين مقابل هدف، تحول الوضع أمام المدرج الروماني إلى حالة من الفوضى، بسبب تدافع الجماهير، الذي أسفر عن وفاة المشجع الشاب، وإصابة ثمانية آخرين.

وأفاد برنامج "تفاعلكم" عبر فضائية العربية، بأن عائلة زيد الدماسي حاولت التواصل مع الشاب أكثر من مرة دون استجابة، قبل أن تعلم بوفاته، عقب ساعات من البحث، حيث قال والده إنه لم يعرف بالخبر إلا في السادسة مساءً، وأنه سمع بوفاة أحد المشجعين وترحم عليه، قبل أن يدرك بأن الجثمان يعود لولده.

وتحدث أحد أصدقاء الدماسي، بأنه عرض عليه الذهاب معه إلى الساحة الهاشمية، لمتابعة المباراة، إلا أنه رفض، ثم علم بعد ذلك برحيل صديقه.



