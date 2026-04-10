AFP
ترجمه
مشجعو مانشستر يونايتد "يريدون دماء جديدة"، لكن برونو فرنانديز يؤكد على أهمية تمديد عقد هاري ماوري
فيرنانديز يتحدث عن رغبة المشجعين في التعاقد مع لاعبين جدد
من المتوقع أن يستقدم مانشستر يونايتد وجوهًا جديدة هذا الصيف في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق بعد موسم مضطرب. وفي حين ترددت أنباء عن ارتباط أسماء مثل إليوت أندرسون وآدم وارتون بصفقة استبدال لاعب الوسط كاسيميرو، إلا أن النادي سارع أولاً إلى ضمان بقاء قلب دفاعه المخضرم في صفوفه في الوقت الحالي. وقد أعرب قائد مانشستر يونايتد، فرنانديز، عن رأيه الصريح أثناء حديثه حول تمديد عقد ماجواير في أولد ترافورد. وأشار لاعب الوسط إلى أن المشجعين غالبًا ما يقللون من شأن اللاعبين المخضرمين حتى يغادروا النادي.
- (C)Getty Images
فيرنانديز يشيد بقدرة ماغواير على الصمود وأهميته
جاءت تعليقاته هذه بعد فترة وجيزة من موافقة ماجواير على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد يتضمن خيارًا للتمديد لموسم آخر. واستخدم فرنانديز تشبيهًا صريحًا لوصف نظرة المشجعين إلى تغيير تشكيلة الفريق.
وقال فرنانديز لشبكة "Men In Blazers Media Network": "أعتقد أن هاري قضى وقتاً طويلاً هنا". "أقول هذا دائماً بطريقة سهلة الفهم: الناس يحبون اللحم الطازج. كما تعلمون، عندما تتناولون نفس اللحم لفترة طويلة، تبدأون في الرغبة في لحم جديد، والأمر نفسه ينطبق على كرة القدم.
"لديك نفس اللاعبين والناس يريدون تغييرهم، ثم عندما تغيرهم ولا ينجح الأمر، تريد عودة أولئك اللاعبين. الأمر دائمًا هكذا. الناس يريدون لاعبين جدد، يريدون أسماء جديدة، يريدون الإثارة، يريدون رؤية أشخاص مختلفين يرتدون القميص وهذا أمر طبيعي، وأعتقد أن هاري تعامل مع هذا الأمر بشكل جيد جدًا".
انتعاش مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك
يأتي العقد الجديد لماجواير في فترة انتقالية يمر بها أولد ترافورد عقب تعيين المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد رحيل روبن أموريم. وتحت قيادة كاريك، صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضعه بقوة في صدارة المنافسة على العودة إلى دوري أبطال أوروبا. وشدد فرنانديز على أن المدافع الإنجليزي كان شخصية محورية في الانتعاش الأخير للنادي.
وأضاف: "لقد كان مهمًا جدًا في العديد من اللحظات معنا، وهو يستحق هذا التقدير من النادي لأنه مهم جدًا للفريق وللغرفة أيضًا". "فقدان شخص بمثل خبرته وصوته في موسم ستتغير فيه الأمور، وسيكون مختلفًا، لا يزال يتطلب وجود بعض الركائز التي تبقى وتُظهر ما يتعين علينا تغييره لنكون أكثر نجاحًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يدخل «الشياطين الحمر» المرحلة الأخيرة من الموسم، ويصبون تركيزهم على ضمان احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الترتيب، وهو في وضع جيد يؤهله للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويستعد فريق كاريك الآن لاستضافة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين، تليها رحلة إلى تشيلسي في نهاية الأسبوع المقبل.