مشجعو تشيلسي وستراسبورغ يتظاهرون معًا ضد مالكي «بلوكو»
تحالف عابر للحدود ضد الملكية
في تصعيد ملحوظ لاضطرابات المشجعين، أكدت مجموعة "NotAProjectCFC" الاحتجاجية التابعة لنادي تشيلسي تنظيم مظاهرة مشتركة مع أربع منظمات رئيسية لمشجعي نادي ستراسبورغ، وفقًا لصحيفة "التلغراف". ومن المقرر أن يتم هذا التعبير الدولي عن التضامن يوم السبت 18 أبريل، قبل مباراة تشيلسي على أرضه ضد مانشستر يونايتد. ومن المتوقع أن يسافر أعضاء من مجموعات "Ultra Boys 90" و"Kop Ciel et Blanc" و"Federation des Supporters du RCS" و"Pariser" من فرنسا إلى لندن.
التحدي من مدرجات الملعب ومن غرفة مجلس الإدارة
تهدف المسيرة إلى تشكيل جبهة موحدة ضد نموذج الأندية المتعددة الذي ينفذه اتحاد «بلوكو»، والذي يزعم المشجعون أنه يقوض القيم والهويات التقليدية لكلا الناديين. وأصدرت المجموعات المحتجة بيانًا لاذعًا بشأن الوضع الحالي لنادييها: «نتيجة للتآكل المستمر للقيم في كلا الناديين، قررنا أن نتحد لنتحرك برسالة واحدة واضحة وموحدة: «بلوكو» خارجًا
"وقد وافق أعضاء Ultra Boys 90 و Kop Ciel et Blanc و Federation des Supporters du RCS و Pariser على السفر إلى لندن والمشاركة معنا في مسيرة احتجاجية متجهة إلى ستامفورد بريدج قبل المباراة."
أزمة هوية في غرب لندن والألزاس
وصلت التوترات إلى نقطة الانهيار بعد موسم حافل بالاضطرابات. فقد سئم مشجعو ستراسبورغ من سياسة التعاقدات التي تركز حصريًا على اللاعبين الشباب، في حين أن انتقال المدرب ليام روزينيور من الفريق الفرنسي إلى تشيلسي في يناير/كانون الثاني زاد من حدة المزاعم بأن ستراسبورغ يُعامل كنادٍ مغذي للاعبين.
واختتم بيان المشجعين بالقول: "ندعو مشجعي كلا الناديين للانضمام إلينا في هذه المسيرة. نخطط لتسليط الضوء ليس فقط على عدم الكفاءة وسوء الإدارة في تشيلسي، بل أيضاً على القيود التي تفرضها ملكية الأندية المتعددة، حيث تُجرد أندية مثل ستراسبورغ من هويتها، وتتعرض مجموعات المشجعين العريقة والمحترمة للرقابة والقمع من قبل مالكين متسلطين. نعتقد أن هذه قد تكون لحظة تاريخية في تاريخ كرة القدم، حيث يجتمع مشجعو أندية من بلدان مختلفة للقيام بما هو صواب ليس فقط لأنديتنا بشكل فردي، بل للرياضة بشكل عام. معاً يمكننا فرض التغيير".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال يعاني من صدمة خروجه من البطولة الأوروبية على يد باريس سان جيرمان. وقد تباينت مستويات الفريق مؤخراً، حيث فاز بواحدة فقط من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
في المقابل، يحتل ستراسبورغ المركز الثامن في الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة من 26 مباراة، متأخراً بست نقاط عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل. ويستعد الفريق الآن لمواجهة نانت يوم الأحد.
