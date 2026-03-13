Getty Images Sport
ترجمه
"مشجعو برشلونة يريدون التحدث عن الحاضر، وليس عن ليونيل ميسي" - جوان لابورتا يتهم منافسه في انتخابات الرئاسة فيكتور فونت بـ"استغلال" اسم أسطورة النادي في نقاش ساخن
قنبلة تشافي تزعزع مسار الانتخابات
سيطر على المناظرة النهائية المباشرة على قناة TV3 تداعيات المقابلة الأخيرة التي أجراها تشافي، والتي ادعى فيها أن صفقة عودة ميسي كانت على وشك الانتهاء بعد كأس العالم 2022. ادعى تشافي أن لابورتا رفض الصفقة لتجنب "حرب على السلطة"، وهو كشف أثار صدمة في مجتمع برشلونة قبل أيام قليلة من الانتخابات. أجبرت هذه الضجة لابورتا على اتخاذ موقف دفاعي، حيث سعى إلى تحويل التركيز إلى الانتعاش الحالي للنادي تحت قيادة هانسي فليك. في غضون ذلك، استغل فونت الموقف، ووصف الانتخابات بأنها اختيار بين ما يُنظر إليه على أنه عدم شفافية من جانب لابورتا واحتمال بدء عهد جديد من المصالحة المؤسسية.
- Getty Images Sport
"اسمه لا يستحق أن يتم استغلاله"
لابورتا حريص على إبقاء التركيز على التشكيلة الحالية، مسلطاً الضوء على الخطوات الرائعة التي حققها فليك والمواهب الصاعدة من لا ماسيا. وهو يعتقد أن النظر إلى الوراء يعيق المشروع الرياضي الحالي. وقال لابورتا: "يريد مشجعو برشلونة التحدث عن الحاضر، مع لامين يامال و[باو] كوبارسي وفليك... وليس ميسي". وأقر بمكانة الأرجنتيني العظيمة، مضيفًا: "كل الاحترام لميسي، فهو يستحق تمثالًا بجانب [يوهان] كرويف عندما يكتمل بناء كامب نو ويصبح بكامل طاقته. لكن اسمه لا يستحق أن يتم استغلاله".
فونت يحث ميسي على الكشف عن "الحقيقة"
وقد حث فونت ميسي علناً على توضيح الظروف المحيطة بفشل عودته إلى وطنه في عام 2023 حتى لا "يصوت الأعضاء وهم مضللون". يتضمن مشروع المنافس الذي يشمل ميسي منصب الرئاسة الفخرية وشراكة تجارية على غرار مايكل جوردان لإنقاذ مالية النادي. وقال فونت: "القول بأن ميسي هو الماضي هو تقويض لأفضل لاعب في التاريخ". "ليو ميسي هو الحاضر والمستقبل. سنعرض عليه أن يكون رئيسنا الفخري. سيقرر هانسي فليك والطاقم الرياضي كيف ستنتهي مسيرته". وعد فونت بجرأة بحل سريع: "بعد ثلاثة أيام من الآن، عندما نفوز في الانتخابات، ستصبح المصالحة مع ليو ميسي حقيقة واقعة. سنبدأ مشروعًا جديدًا جنبًا إلى جنب مع ميسي. نحن نخسر الكثير من المال لعدم بيع صورة ميسي كما يفعلون مع جوردان".
- Getty Images Sport
يوم أحد حاسم للبلوغرانا
مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، سيقرر أعضاء النادي ما إذا كانوا سيثقون في رؤية لابورتا لمستقبل ما بعد ميسي أم في وعد فونت بمصالحة كبرى. وستكون للنتائج تداعيات فورية على استراتيجية النادي في سوق الانتقالات الصيفية ومعركته المستمرة مع ديون تبلغ 2.5 مليار يورو. على أرض الملعب، يجب على فريق فليك تجاهل الضجة في غرفة الاجتماعات بينما يستعد لمباراة حاسمة في الدوري الإسباني ضد إشبيلية. بغض النظر عن النتيجة، لا يزال ظل أعظم لاعب في تاريخ النادي يلقي بظلاله على ملعب كامب نو، مما يضمن أن "مسألة ميسي" تظل السلاح الأقوى في السياسة الكاتالونية.
إعلان