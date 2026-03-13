"مشجعو برشلونة يريدون التحدث عن الحاضر، وليس عن ليونيل ميسي" - جوان لابورتا يتهم منافسه في انتخابات الرئاسة فيكتور فونت بـ"استغلال" اسم أسطورة النادي في نقاش ساخن

سيطر على المناظرة النهائية المباشرة على قناة TV3 تداعيات المقابلة الأخيرة التي أجراها تشافي، والتي ادعى فيها أن صفقة عودة ميسي كانت على وشك الانتهاء بعد كأس العالم 2022. ادعى تشافي أن لابورتا رفض الصفقة لتجنب "حرب على السلطة"، وهو كشف أثار صدمة في مجتمع برشلونة قبل أيام قليلة من الانتخابات. أجبرت هذه الضجة لابورتا على اتخاذ موقف دفاعي، حيث سعى إلى تحويل التركيز إلى الانتعاش الحالي للنادي تحت قيادة هانسي فليك. في غضون ذلك، استغل فونت الموقف، ووصف الانتخابات بأنها اختيار بين ما يُنظر إليه على أنه عدم شفافية من جانب لابورتا واحتمال بدء عهد جديد من المصالحة المؤسسية.