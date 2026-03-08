"مشجعون أكثر من الفريق المضيف!" - ليونيل ميسي يمنح إنتر ميامي ميزة في الدفاع عن لقب كأس MLS

فريق خافيير ماسكيرانو ينتظر الضوء الأخضر للانتقال إلى ملعبه الجديد في فريدوم بارك، حيث من المقرر أن يواجه ناشفيل في ذلك الملعب في مباراة الإياب من كأس أبطال الكونكاكاف يوم 18 مارس.

بدأ إنتر ميامي الدفاع عن لقبه في كأس MLS بمباريات ضد LAFC وأورلاندو سيتي ودي سي يونايتد. تعثر الفريق في البداية ضد هيونغ-مين سون وزملائه في كاليفورنيا، لكنه استجاب بأسلوب رائع بفوزين متتاليين.

سجل ميسي، الذي حصل على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي، ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له. وهو يتطلع إلى تحقيق رقم قياسي جديد بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي.