"مشجعون أكثر من الفريق المضيف!" - ليونيل ميسي يمنح إنتر ميامي ميزة في الدفاع عن لقب كأس MLS
لماذا يلعب إنتر ميامي خمس مباريات متتالية خارج أرضه؟
فريق خافيير ماسكيرانو ينتظر الضوء الأخضر للانتقال إلى ملعبه الجديد في فريدوم بارك، حيث من المقرر أن يواجه ناشفيل في ذلك الملعب في مباراة الإياب من كأس أبطال الكونكاكاف يوم 18 مارس.
بدأ إنتر ميامي الدفاع عن لقبه في كأس MLS بمباريات ضد LAFC وأورلاندو سيتي ودي سي يونايتد. تعثر الفريق في البداية ضد هيونغ-مين سون وزملائه في كاليفورنيا، لكنه استجاب بأسلوب رائع بفوزين متتاليين.
سجل ميسي، الذي حصل على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي، ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له. وهو يتطلع إلى تحقيق رقم قياسي جديد بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي.
المشجعون يتدفقون لمشاهدة ميسي في مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم
يواصل المشجعون من جميع أنحاء البلاد التهافت على شراء التذاكر التي تتيح لهم مشاهدة الأسطورة الأرجنتينية في الملعب، ولا شك في الجاذبية الجماهيرية التي يتمتع بها الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية. ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة حتى عام 2028 بعد توقيع عقد جديد في جنوب فلوريدا.
لا يزال إنتر ميامي يمثل عامل جذب كبير للمشجعين المحايدين في الولايات المتحدة، حيث تمتلئ الملاعب بمشجعين جاءوا لسبب واحد فقط. كان هذا هو الحال عندما توجه فريق هيرونز إلى واشنطن العاصمة لخوض مباراة أخرى في العاصمة الأمريكية.
قدم ميسي للحضور العرض الذي كانوا ينتظرونه، حيث سجل هدفًا رائعًا بعد أن تلقى تمريرة رائعة في منطقة الجزاء. سدد الأرجنتيني الكرة بهدوء متجاوزًا شون جونسون وسجلها في شباك المرمى.
لماذا يتجنب إنتر ميامي الأجواء المهيبة مع وجود ميسي على أرض الملعب؟
انطلقت الهتافات من بين الحشود البالغ عددها 72 ألف متفرج، بعد أن انتقل فريق دي سي يونايتد مؤقتًا من ملعب أودي فيلد إلى ملعب إم آند تي بانك ستاديوم، موطن فريق بالتيمور ريفنز التابع لدوري كرة القدم الأمريكية.
تجاوز إنتر ميامي الخط، وحصد ثلاث نقاط ثمينة، حيث قال حارس المرمى الدولي الكندي سانت كلير للصحفيين بعد المباراة عن تحقيق الفوز في جو ودي: "من الرائع بالتأكيد أن تذهب إلى ملاعب خارجية وتعلم أن لديك على الأرجح مشجعين أكثر من الفريق المضيف. من الواضح أن هذا لن يكون الحال في كل ملعب. أعتقد أن هذا كان الحال بالتأكيد الليلة".
وضع رودريغو دي باول فريق هيرونز في المقدمة عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله ميسي هدفاً آخر بعد 10 دقائق. قلص تاي باريبو الفارق إلى النصف قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، لكن لم تكن هناك أي مفاجآت في الدقائق الأخيرة.
ميسي على بعد هدف واحد من الانضمام إلى رونالدو في نادي 900
قام ميسي وزملاؤه بزيارة البيت الأبيض خلال رحلتهم إلى واشنطن، حيث استقبلهم الرئيس دونالد ترامب. وسيخوضون مباراة كأس الأبطال ضد ناشفيل يوم الأربعاء.
قد يشهد هذا اللقاء تحقيق ميسي لإنجاز آخر بارز. فقد رفع رصيده من الأهداف التنافسية مع ناديه ومنتخب بلاده إلى 899 هدفًا. ويطمح إلى اللحاق بمنافسه الأبدي كريستيانو رونالدو في تجاوز حاجز 900 هدف.
