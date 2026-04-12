مشاهد جنونية تمامًا! لاعب كرة قدم محترف يهدد بتفجير قنبلة على متن طائرة

وقد وقعت هذه الحادثة، التي يبدو أنها كانت "مزحة"، أثناء رحلة فريق جيمناسيا دي جوجوي إلى بوينس آيرس لخوض مباراة خارج أرضه في الدوري الوطني الأول ضد فريق أغروبيكولاريو.

ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تم إخراج اللاعب من الطائرة وهو مكبل اليدين على مرأى من العديد من الركاب من قبل قوات الأمن. وأفاد بعض الشهود أن إندريزي قال حتى: "كل شيء سينفجر"، مما أدى إلى تصعيد الموقف أكثر.

أدى التهديد بوجود قنبلة إلى إخلاء الطائرة على الفور، ثم قامت قوات الأمن بتفتيشها. وبحسب ما ورد، لم يكن هناك تهديد حقيقي، لكن الموقف تسبب في تأخير العديد من الرحلات الجوية، مما أثر على حوالي 1000 راكب.