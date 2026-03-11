"مشاهدته مملة": نجم بايرن ميونيخ السابق سئم بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز

"أنا أقول الحقيقة - إنها (الدوري الإنجليزي الممتاز، محرر) ليست عرضًا مثيرًا"، أكد تيل في حديثه مع مقدم البث المباشر على Twitch ويوتيوبر زكريا حداد في بودكاست Zack Nani Foot & Live. وتحدث المهاجم السابق لبايرن ميونيخ عن كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: "إنها مملة للمشاهدة. إنها في الحقيقة مجرد مواجهة بين فريقين لكل منهما أفكاره الخاصة".

ما يفتقده تيل بشكل خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الحركات المذهلة وغير المتوقعة من اللاعبين المتميزين: "هناك القليل من البراعة، لا يوجد فينيسيوس الذي ينفذ حركة سومبريرو فليك، لا يوجد مراوغة، لا يوجد كيليان (مبابي، محرر المقال) الذي ينفذ انطلاقة سريعة."