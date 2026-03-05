AFP
مشاكل إصابات دفاع مانشستر يونايتد قد تزداد سوءًا، حيث يُظهر مقطع فيديو الظهير وهو يعرج بشدة أثناء خروجه من الملعب بعد خسارة فريقه أمام نيوكاسل
ليلة لا تُنسى في تاينسايد
تعرضت البداية الرائعة لمايكل كاريك كمدرب لمانشستر يونايتد لعقبة كبيرة خلال ليلة محبطة في شمال شرق إنجلترا. فشل الشياطين الحمر في الاستفادة من التفوق العددي بعد أن خسر نيوكاسل لاعبًا قبل نهاية الشوط الأول، ليخسروا في النهاية 2-1 بهدف متأخر من ويليام أوسولا.
وتفاقمت الهزيمة بمشهد مازراوي وهو يعاني من ألم جسدي واضح في الدقائق الأخيرة. بعد عودته للتشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ شهور، بدا اللاعب الدولي المغربي يعاني من مشاكل لياقية عانى منها هذا الموسم. وبالفعل، أظهرت لقطات بعد المباراة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وهو يغادر الملعب وهو يعرج بشدة، مما أثار مخاوف من غيابه لفترة طويلة.
تناقص عدد اللاعبين في الخلف
تسلط إصابة مازراوي الضوء على الضعف المتزايد في عمق دفاع مانشستر يونايتد. مع خروج لاعب بايرن ميونيخ السابق، حصل تيريل مالاسيا على فرصة نادرة للعب، لكن الهولندي بدا متوتراً بشكل مفهوم في ثاني مباراة له فقط هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مانشستر يونايتد يعاني من غياب المدافعين ماتيس دي ليخت (الظهر)وليساندرو مارتينيز (الساق)وباتريك دورغو (أوتار الركبة).
كارريك يتأمل في النكسة
لم يخف مدرب مانشستر يونايتد خيبة أمله من الهزيمة وفقدان فرصة معاقبة فريق نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين. وشدد على أن الفريق جاء بتوقعات عالية بعد أدائه القوي مؤخرًا.
"نعم، من الواضح أنني محبط، محبط للغاية. الليلة مؤلمة. لقد جئنا إلى هنا في حالة جيدة، ونحن نسعى لتحقيق شيء ما من المباراة، إن لم يكن الفوز بها، والطريقة التي سارت بها الأمور هي بالتأكيد مخيبة للآمال للغاية ولا يوجد خلاف على ذلك"، قال كاريك، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للنادي.
"كرة القدم هي كرة القدم، وهناك أشياء تحدث في المباراة، أحيانًا تصب في صالحك، وأحيانًا تصب ضدك، ولكن هناك أشياء معينة علينا القيام بها. بالطبع، يمكننا أن نكون أفضل، يمكننا أن نكون أفضل بكثير. لقد وضعنا أنفسنا في وضع جيد، في وضع لائق بفضل الأداء والنتائج التي حققناها، لذا نعم، الليلة مؤلمة".
فترة انتعاش حاسمة
الشياطين الحمر لديهم الآن استراحة لمدة 10 أيام لتقييم لياقة مازراوي. سيقوم الطاقم الطبي بالعمل الإضافي في كارينجتون لتحديد مدى الإصابة قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة.
سيعود مانشستر يونايتد إلى الملاعب يوم الأحد 15 مارس في مباراة حاسمة ضد أستون فيلا في أولد ترافورد، قبل أن يسافر إلى بورنموث في الأسبوع التالي. يتساوى فريق كاريك في النقاط مع أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع، وسيهدف إلى ضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا كهدف رئيسي لبقية الموسم.
