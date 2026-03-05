مشاكل إصابات دفاع مانشستر يونايتد قد تزداد سوءًا، حيث يُظهر مقطع فيديو الظهير وهو يعرج بشدة أثناء خروجه من الملعب بعد خسارة فريقه أمام نيوكاسل

لم يخف مدرب مانشستر يونايتد خيبة أمله من الهزيمة وفقدان فرصة معاقبة فريق نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين. وشدد على أن الفريق جاء بتوقعات عالية بعد أدائه القوي مؤخرًا.

"نعم، من الواضح أنني محبط، محبط للغاية. الليلة مؤلمة. لقد جئنا إلى هنا في حالة جيدة، ونحن نسعى لتحقيق شيء ما من المباراة، إن لم يكن الفوز بها، والطريقة التي سارت بها الأمور هي بالتأكيد مخيبة للآمال للغاية ولا يوجد خلاف على ذلك"، قال كاريك، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للنادي.

"كرة القدم هي كرة القدم، وهناك أشياء تحدث في المباراة، أحيانًا تصب في صالحك، وأحيانًا تصب ضدك، ولكن هناك أشياء معينة علينا القيام بها. بالطبع، يمكننا أن نكون أفضل، يمكننا أن نكون أفضل بكثير. لقد وضعنا أنفسنا في وضع جيد، في وضع لائق بفضل الأداء والنتائج التي حققناها، لذا نعم، الليلة مؤلمة".