بعد زلزال قطر .. سبب غريب وراء مشادة لوبيتيجي مع مدرب كندا!

محنة قاسية عاشها المنتخب القطري، بعد خسارته القاسية أمام كندا، بنتيجة (0-6)، ليكون ملعب "بي سي" في فانكوفر، شاهدًا على إحدى أكبر هزائم العرب في نهائيات كأس العالم.

مباراة اكتمل بها كابوس العنابي، بسداسية وبطاقتين حمراوتين من نصيب همام الأمين وعاصم ماديبو، ليصبح المنتخب القطري أمام مهمة صعبة للغاية، في الجولة الأخيرة ضد البوسنة والهرسك، من أجل البحث عن النقطة الرابعة التي قد تدخله في حسابات التأهل كأفضل ثالث.

ولكن، الغريب في الأمر، ما رصدته العدسات الناقلة، عقب صافرة النهاية، وسط مشادة بين جولين لوبيتيجي وجيسي مارش، مدربي قطر وكندا، لتدور التساؤلات حول ما حدث وراء تلك الواقعة.