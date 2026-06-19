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Julen Lopetegui Jesse Marsch Canada QatarGetty
محمود خالد

بعد زلزال قطر .. سبب غريب وراء مشادة لوبيتيجي مع مدرب كندا!

كندا
قطر
كأس العالم
جولين لوبيتيجي
جيسي مارش

في ليلة السداسية..

محنة قاسية عاشها المنتخب القطري، بعد خسارته القاسية أمام كندا، بنتيجة (0-6)، ليكون ملعب "بي سي" في فانكوفر، شاهدًا على إحدى أكبر هزائم العرب في نهائيات كأس العالم.

مباراة اكتمل بها كابوس العنابي، بسداسية وبطاقتين حمراوتين من نصيب همام الأمين وعاصم ماديبو، ليصبح المنتخب القطري أمام مهمة صعبة للغاية، في الجولة الأخيرة ضد البوسنة والهرسك، من أجل البحث عن النقطة الرابعة التي قد تدخله في حسابات التأهل كأفضل ثالث.

ولكن، الغريب في الأمر، ما رصدته العدسات الناقلة، عقب صافرة النهاية، وسط مشادة بين جولين لوبيتيجي وجيسي مارش، مدربي قطر وكندا، لتدور التساؤلات حول ما حدث وراء تلك الواقعة.

  • أبرز ما حدث في المباراة

    وكتبت ثاني جولات المجموعة الثانية، إنجازًا تاريخيًا لكندا، التي حققت أول فوز في تاريخها بكأس العالم، فضلًا عن إنجاز مهاجم يوفنتوس، جوناثان ديفيد، الذي أصبح أول لاعب كندي يسجل (هاتريك) في المونديال.

    أضف إلى ذلك، أن المنتخب الكندي واصل سلسلة عدم الخسارة في فانكوفر منذ 2016، بسداسية جاءت عن طريق كيل لارين، ناثان-ديلان ساليبا، محمد المناعي (في مرماه)، جوناثان ديفيد (هاتريك).

    في المقابل، تم طرد ثنائي همام الأمين، وعاصم ماديبو الذي تسبب في إصابة قوية للاعب كندا، إسماعيل كوني، بكسر في ربلة الساق.

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  • مشاجرة لوبيتيجي ومارش

    وذكرت شبكة "جلوبو" البرازيلية، نقلًا عن تقارير من الكنديين، بأن سبب الأجواء المشدودة بين لوبيتيجي ومارش، تعود إلى إصرار لاعبي كندا على التسجيل حتى اللحظة الأخيرة.

    وبعد صافرة النهاية، توجه لوبيتيجي إلى مقاعد بدلاء كندا، ووجه هجومًا كبيرًا ضد مارش، واصفًا لاعبيه بأنهم لا يريدون رفع أقدامهم في الجزء الأخير من المباراة، ثم تطور الأمر إلى دفعات بين الطرفين، وكانت هناك محاولات لتوجيه لكمات، قبل أن يتدخل الأعضاء من أجل تقليل حدة التوتر.

  • Julen Lopetegui Jesse Marsch Canada QatarGetty

    ماذا قال المدربان عن الواقعة؟

    ولم تخلُ أسئلة الصحفيين في مؤتمر ما بعد المباراة، من تناول أزمة مشادة المدربين، حيث تم توجيه السؤال لكل من مدربي قطر وكندا.

    وقال لوبيتيجي ببساطة "اسأل جيسي، الأمر بيني وبينه"، فيما علق مارش بقوله "لن أقضي ثانية في الحديث عن الخلاف، لا يستحق وقتنا".

  • kone(C)Getty Images

    ما الذي تناوله لاعب كندا؟

    ومن هذا المنطلق، أثار إسماعيل كوني، تساؤلات حول المادة التي كان يستنشقها عند الخروج برفقة الطاقم الطبي، وهو يوجه التحية إلى الجماهير الكندية، فيما تبين أن "الصافرة الخضراء"، هي عبارة عن مادة دوائية يقوم اللاعب باستنشاقها، وتتحول لبخار وتدخل الرئة، ومن ثم للدم، وتستخدم في حالة الإصابة القوية مثل الكسور والخلع، وتبقي اللاعب متيقظًا وقادرًا على التحدث مع الأطباء.

  • ما ينتظر قطر وكندا

    ومع ختام منافسات الجولة الثانية، فإن منتخب كندا، يتزعم صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن سويسرا "الوصيف"، بينما يأتي منتخبا البوسنة وقطر، في المركزين الثالث والرابع، بنقطة واحدة.

    ويستعد المنتخب القطري لملاقاة البوسنة والهرسك، في العاشرة مساء يوم 24 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لومين فيلد، فيما يلتقي منتخبا كندا وسويسرا في صراع الصدارة، في نفس التوقيت.

    وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في المونديال، بتعادل مثير مع سويسرا، بهدف لمثله، في الجولة الأولى، ليحصد العنابي أولى نقطة في تاريخه بالبطولة، بفضل هدف احتسب عكسيًا على اللاعب ميرو موهييم، في الدقيقة 90+4.

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