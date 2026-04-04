علي سمير

"تحدث عن أشياء غير منطقية" .. لاعب النجمة يكشف كواليس مشادته مع جيسوس ويتعجب من تصرفاته!

النصر
جورج جيسوس
النصر ضد النجمة
النجمة
دوري روشن السعودي
M. Al-Aqel

مشهد مثير للجدل بين شوطي مباراة النصر والنجمة

كشف محمد العقل لاعب نادي النجمة، عن كواليس المشادة التي دارت بينه وجورج جيسوس مدرب النصر، خلال المباراة التي جرت بين الفريقين أمس، الجمعة، في الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وعلى الرغم من العصبية التي ظهر بها الطرفين خلال توجه كل منهما إلى استراحة ما بين الشوطين، إلا أن العقل قلل من أهمية ما حدث بشكل كبير.

  Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League

    مشادة بين جيسوس والعقل

    انتشر مقطع فيديو بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه جيسوس وهو يتحدث بعصبية بالغة بين شوطي المباراة مع العقل بسبب مشادة وقعت بينهما.

    المدرب البرتغالي استعان بمترجمه الخاص، من أجل توجيه كلماته الغاضبة إلى العقل باللغة العربية، ووجه إشارة له توحي أنه "ليس لديه سوى الكلام".

  تعليق من لاعب النجمة

    وفي هذا السياق قال العقل عبر برنامج "نادينا":"هذه الأشياء تحدث بشكل طبيعي، الأمر يتعلق المنافسة لرغبة كل طرف في الفوز، أمر عادي ويحدث في أغلب المباريات".

    وأضاف:"لم أتحدث معه، هو من جاء للحديث معي وجلب مترجمه وقال بعض الأشياء غير المنطقية، لم أفتعل هذه المشاهدة ولكنه خاطبني بعصبية".



  انتصار ثمين للنصر

    نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على النجمة، بخمسة أهداف مقابل اثنين؛ ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    خماسية النصر في شباك النجمة؛ جاءت بواسطة عبدالله الحمدان "هدف"، وثنائية لكل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

    أما النجمة؛ فسجل هدفيه في شباك الفريق النصراوي، عن طريق كل من راكان الطليحي والبرازيلي فيليب كاردوسو.


  Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب؛ برصيد 70 نقطة من 27 مباراة، حتى الآن.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.



