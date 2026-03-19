مسؤول في مانشستر يونايتد يقدم مستجدات مثيرة حول الملعب الجديد مع الكشف عن الجدول الزمني لمشروع الملعب الذي تبلغ تكلفته 2 مليار جنيه إسترليني

أوضحت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لمشروع تطوير الاستاد الجديد، الخطوات الفورية خلال معرض تجاري أقيم في مدينة كان. وشددت على أن النادي يركز حاليًا على تأمين الموقع والموظفين المناسبين لإدارة هذا المشروع الضخم.

وأوضحت روش، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا ميرور": "الخطة هي أن نكون خلال الشهرين المقبلين قد أوشكنا على الانتهاء من تجميع الأراضي، وهو ما سيشكل علامة فارقة مهمة". "نقضي الكثير من الوقت مع المجلس المحلي لمعرفة طموحاتهم، وعدد المنازل المطلوبة، وأفضل مكان لبنائها، على أمل ألا نبدأ من الصفر عندما نصل إلى مرحلة تقديم طلب التخطيط في غضون 12 إلى 18 شهراً.

"نحن نمر بعملية للتأكد من تكوين أفضل فريق، فريق يعمل بنفس الطريقة التي نعمل بها ويكون على مستوى التحدي والطموح. وبعد ذلك سنحسم الأمر. ثم نبدأ في وضع الخطط. يبدأ الأمر الآن."