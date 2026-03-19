مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدين قرار "المخزي" الذي اتخذته اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية بمنح اللقب للمغرب
سينغور ينتقد الفساد في كأس الأمم الأفريقية
لم يتردد سنغور في تقييمه للوضع، حيث صرح لـ«بي بي سي وورلد سيرفيس» بأن القرار كان معيبًا بشكل جوهري. «في موقف كهذا، علينا أن نكافح الظلم. كرة القدم هي اللعب النظيف، وتُلعب كرة القدم على الملعب، وليس في المكاتب. ما حدث مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أمر غير مقبول"، صرح سنغور. وأضاف: "عندما ترى لجنة تتخذ مثل هذا القرار في انتهاك لقواعدنا، وفي انتهاك لقوانين اللعبة التي وضعتها الفيفا، لتأخذ الكأس وتمنحها للمغرب، أعتقد أن هذا أمر شائن للغاية. علينا أن ندينه".
الفوضى في الدقائق الأخيرة تؤدي إلى خسارة المباراة
ينبع الجدل من المباراة النهائية الفوضوية التي أقيمت في الرباط، حيث انسحب لاعبو السنغال من الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة. ورغم استئناف المباراة في نهاية المطاف — حيث أضاع إبراهيم دياز ركلة الجزاء التي سددها أمام إدوارد ميندي — فازت السنغال بالمباراة 1-0 في الوقت الإضافي. ومع ذلك، قضت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لاحقاً بأن الاحتجاج الأولي يشكل انسحاباً، ومنحت المغرب فوزاً بنتيجة 3-0 بعد شهرين من صافرة النهاية.
واستشهد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية لتبرير القرار. تنص هذه القواعد على أنه إذا "رفض فريق ما اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة المحددة دون إذن من الحكم"، فإنه يُعتبر خاسراً بنتيجة 3-0. وعلى الرغم من الطابع الفني للقرار، فقد أثار غضباً عارماً في جميع أنحاء القارة وأدى إلى اتهامات بتجاوز الصلاحيات الإدارية.
الحكومة السنغالية تطالب بإجراء تحقيق
أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم (SFF) أنه لن يقبل هذا القرار دون رد، وأعلن عن تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في سويسرا. بل إن الوضع تصاعد إلى المستوى السياسي، حيث دعت الحكومة السنغالية رسمياً إلى إجراء «تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد» المتعلقة بالقرار الذي صب في صالح البلد المضيف للبطولة.
وفي حين رحب المغرب بقرار تتويجه بطلاً للبطولة، فإن المعركة القانونية لم تنته بعد. وتظل القيادة السنغالية مصرة على أن النتيجة الرياضية التي تحققت على أرض الملعب يجب أن تبقى سارية، بغض النظر عن الاضطراب المؤقت الذي تسبب فيه احتجاجها على التحكيم خلال اللحظات الأخيرة المتوترة في الرباط.
- AFP
حالات الإيقاف والآثار المستقبلية
وقد امتدت تداعيات هذه الأحداث لتشمل الجهاز الفني أيضًا، حيث تم إيقاف مدرب منتخب السنغال بابي ثياو بسبب دوره في قيادة اللاعبين للخروج من الملعب. ومع ذلك، فإن هذا الإيقاف سيقتصر على تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مما يعني أنه سيظل متاحًا للمشاركة في كأس العالم في يونيو، وهو الحدث الذي تأهل له كل من المغرب والسنغال بنجاح.
