"الناقل ترجم بشكل خاطئ".. مسلي آل معمر يكشف حقيقة تصريح "النفوذ" الذي ورط رونالدو بعد لقاء الأهلي!

وخلال ظهوره عبر قنوات "ثمانية"، عقب المباراة، قال رونالدو "أعتقد أن هذا ليس جيدًا للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حربًا، الجميع يريد الفوز، لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".

وسلط رونالدو الضوء على سلوكيات البعض بالشكوى وتوجيه منشورات عبر فيسبوك وإنستجرام، وحديث متواصل حول الحكام والمشروع، مضيفًا أنه سيتحدث أكثر في نهاية الموسم.

وبخلاف ذلك، نشر الناقل الرسمي، مقطع لرونالدو، وحديثه مع أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، ضمن حلقات برنامج "ريو جاي"، حيث قال "بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن، سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة حقيقية".