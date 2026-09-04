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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"استبعد هذا الأمر"!.. تطورات مهمة في مستقبل كريم بنزيما بعد الرحيل عن الهلال والإعلان الرسمي قريبًا

كريم بنزيما
الهلال
الاتحاد
ليون
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي
انتقالات

بنزيما "واحد من أهم المهاجمين" في تاريخ كرة القدم..

يترقب الوسط الرياضي بأكمله، قرار المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما بخصوص "مستقبله"؛ وذلك في أعقاب رحيله عن عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.

الهلال أعلن فسخ عقد بنزيما بـ"التراضي"، خلال صيف العام الحالي؛ بعد 6 أشهر تقريبًا، ارتدى فيهم قميص الفريق الأول لكرة القدم.

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    إعلان رسمي مرتقب من كريم بنزيما

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي برتراند لاتور عن تطورات جديدة؛ بخصوص "مستقبل" المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في عالم الساحرة المستديرة.

    لاتور أشار في تصريحاتٍ لبرنامج "Late Football Club"، إلى أن بنزيما سيحسم مستقبله في عالم الساحرة المستديرة، قريبًا جدًا.

    وأكد لاتور أن المهاجم الفرنسي المخضرم؛ سيخرج بإعلان رسمي أمام العالم - بيان أو تصريح -، لإعلان قراره النهائي بشأن مستقبله.

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    كريم بنزيما.. لا اعتزال أو العودة إلى أوروبا!

    ومن ناحيته.. أعلن موقع "فوت ميركاتو" اليوم الجمعة، أن اعتزال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، أمرًا مستبعدًا للغاية.

    الموقع شدد على أن بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، قرر إكمال مسيرته في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد الرحيل عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي.

    وأوضح الموقع أن محطة بنزيما القادمة، لن تكون في أوروبا أو مع ناديه الفرنسي الأسبق أولمبيك ليون؛ رغم أنه يحق له الانضمام إلى أي فريق كـ"وكيل حر"، حتى بعد إغلاق الميركاتو الصيفي.

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    "احتمالان" أمام كريم بنزيما بعد الرحيل عن الهلال!

    واستكمالًا لخبره.. كشف موقع "فوت ميركاتو" اليوم الجمعة، عن احتمالين أمام المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ لإكمال مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، وهما:

    * أولًا: البقاء في الملاعب السعودية.

    * ثانيًا: الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

    ويلعب بنزيما في الملاعب السعودية منذ صيف عام 2023؛ عندما انضم إلى النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، ثم عملاق الرياض الهلال.

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    مسيرة كريم بنزيما بين ناديي الاتحاد والهلال

    المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.

    وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع فبراير من العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.

    ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.