مستقبل ديبالا: وكيل أعماله أنتون موجود في إيطاليا، لكن ليس للقاء روما. عرضان للرحيل مجانًا

تصدعت قصة الحب بين باولو ديبالا وروما بشكل مفاجئ خلال هذا الموسم المضطرب للغاية. بالنسبة لجيان بييرو غاسبيريني، ظل «الجويا» دائمًا اللاعب الأكثر موهبة في تشكيلة الجيالوروسي، لكنه في نهاية المطاف لم يتمكن من إشراكه سوى في حوالي 50٪ من المباريات التي خاضها الفريق خلال هذا الموسم الطويل.





الأسباب هي جسدية بحتة، وهي نفسها التي دفعت النادي حتى الآن إلى عدم التفكير مطلقًا في تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026. لكن في الساعات الأخيرة، تصدرت الأخبار أخبار وجود خورخي أنتون، وكيل دي بالا التاريخي، في المدينة.



