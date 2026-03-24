تصدعت قصة الحب بين باولو ديبالا وروما بشكل مفاجئ خلال هذا الموسم المضطرب للغاية. بالنسبة لجيان بييرو غاسبيريني، لطالما كان «الجويا» اللاعب الأكثر موهبة في تشكيلة الجيالوروسي بالكامل، لكنه في نهاية المطاف لم يتمكن من إشراكه سوى في حوالي 50٪ من المباريات التي خاضها الفريق خلال هذا الموسم الطويل.





الأسباب هي جسدية بحتة، وهي نفسها التي دفعت النادي حتى الآن إلى عدم التفكير مطلقًا في تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026. لكن في الساعات الأخيرة، تصدرت الأخبار أنباء عن وجود خورخي أنتون، وكيل ديبالا التاريخي، في المدينة.



