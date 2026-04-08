على الرغم من الصمود الجماعي خارج الملعب، يواجه بنفيكا صعوبات على الصعيد المحلي. ويحتل النادي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 66 نقطة بعد 28 مباراة. ويتأخر بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، وبفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة. اعترف المدرب بأن أهداف الفريق في الفوز بالبطولات قد تغيرت بشكل كبير. وفي معرض حديثه عن ترتيب الدوري، أوضح: "على الصعيد الرياضي، الهدف القابل للتحقيق هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتمادًا على النتائج الأخرى. نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بجميع المباريات، فإننا لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. سيتعين على سبورتينغ أن يخسر نقطتين أخريين. لا يزال ذلك ممكنًا، وقد يتعادل سبورتينغ أيضًا. حسناً، لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يرفع من شأن بنفيكا بأي شكل من الأشكال أو يرفع من شأن مسيرة أي منا".