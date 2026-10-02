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Joao Felix Nassr Portugal (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

مستقبل جواو فيليكس يشتعل: بند "التمديد التلقائي" لا يعني شيئًا أمام واقع النصر.. وفتح أبواب برشلونة ليس بهذه السهولة!

فقرات ومقالات
جواو فيليكس
النصر
برشلونة
هانسي فليك
داني أولمو
كريستيانو رونالدو
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي

ملف مثير للغاية داخل البيت النصراوي..

حالة "غموض" يعيشها عملاق الرياض النصر حاليًا؛ بين الأزمات المالية والإدارية، واقتراب نهاية عقود أكثر من لاعب مهم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

نعم.. العد التنازلي بدأ؛ بخصوص نهاية عقد أكثر من لاعب في صفوف فريق النصر الأول، أبرزهم البرتغالي "المتألق" جواو فيليكس.

فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، ينتهي عقده مع النصر في 30 يونيو من عام 2027؛ وذلك بعدما انضم إلى الفريق الأصفر صيف 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأصبح السؤال الأكثر إلحاحًا الآن، بين الجماهير والإعلاميين المنتمين للفريق النصراوي؛ هو: "هل سيجدد النجم البرتغالي عقده.. أم سيرحل صيف 2027 رسميًا؟!".

وللوصول إلى إجابة على هذا السؤال عزيزي القارئ، يجب التطرق إلى مجموعة من النقاط المهمة؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "جدل" عقد جواو فيليكس مع نادي النصر

    المعلن بشكلٍ رسمي عزيزي القارئ؛ هو أن عملاق الرياض النصر عندما وقع مع النجم البرتغالي جواو فيليكس صيف عام 2025، كان ذلك لمدة موسمين.

    لكن الخلاف القائم الآن إعلاميًا، بخصوص تمديد عقد فيليكس مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مُرتبط بالآتي:

    * أولًا: هل سيجدد النصر عقد فيليكس بعد نهاية الموسم الرياضي 2026-2027، أم سيرحل اللاعب عن الفريق؟

    * ثانيًا: هل توجد أفضلية أو شروط خاصة تسمح للنصر بتمديد عقد فيليكس من طرف واحد، أم يحتاج الأمر إلى موافقة اللاعب؟

    والبعض يؤكد أن فيليكس يجب أن يوافق أولًا، قبل تفعيل النصر أي بند للتمديد رسميًا؛ بينما يزعم آخرون أن العقد الذي تم توقيعه صيف عام 2025، قد يتضمن شروطًا تسمح لـ"العالمي" بتجديده من طرف واحد.

    بمعنى أوضح عزيزي القارئ.. فيليكس عند توقيعه على العقود صيف 2025؛ قد يكون وافق على تمديد عقده تلقائيًا من قِبل النصر، حال إيفاء بعض الشروط.

    هذه الشروط؛ قد تكون زيادة في راتبه السنوي مثلًا، أو تحقيق بعض البطولات وغيرها من الأمور الأخرى.

    وإذا صح ذلك؛ فمن الممكن للنصر أن يقوم بتفعيل بند تمديد عقد فيليكس بمجرد تنفيذ الشروط، دون انتظار موافقة اللاعب أساسًا.

  • FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP

    "إشكالية" تواجه النصر في ملف تمديد عقد فيليكس

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب التأكيد على أن عملاق الرياض النصر سيكون أمام إشكالية كبيرة للغاية، بخصوص عقد النجم البرتغالي جواو فيليكس.

    نعم.. لو افترضنا أن النصر يمتلك حق تمديد عقد فيليكس من طرف واحد، في حالة تلبية بعض الشروط والتي في الأغلب ستكون مادية؛ فإنه قد يحتاج إلى موافقة لجنة الرقابة المالية، أولًا وقبل أي شيء.

    وأساسًا.. النصر يخضع لإجراءات "رقابة مالية مشددة"؛ وبالتالي فإن إبرام تعاقدات جديدة وتجديد عقود اللاعبين وزيادتها ماديًا، قد يكون أمرًا في غاية الصعوبة، وفقًا للقيود المفروضة على النادي.

    وهُنا؛ قد تجد الإدارة النصراوية نفسها أمام حقيقة مُرة في نهاية الأمر، وهي:

    * أولًا: رفض لجنة "الرقابة المالية" تمديد عقد فيليكس.

    * ثانيًا: نهاية عقد فيليكس في 30 يونيو 2027 دون تمديده ورحيله مجانًا.

    وحتى اللاعب نفسه في أحدث ظهور إعلامي له، وتحديدًا مع صحيفة "آس" الإسبانية، أكد أنه يرغب في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا رغم سعادته في النصر؛ ولكنه لا يعرف هل سيكون ذلك بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، أم الذي يليه.

  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    "معادلة مزدوجة" قد تغيّر مستقبل جواو فيليكس مع النصر

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق عزيزي القارئ؛ فهُناك معادلة أخرى قد تغيّر كل شيء، بخصوص مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس مع عملاق الرياض النصر.

    هذه المعادلة الخاصة بعلاقة فيليكس مع النصر؛ يُمكن تلخيصها في نقطتين بغاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع النصر.

    * ثانيًا: حصول فيليكس على عروض أوروبية مغرية رياضيًا.

    وفيما يتعلق بالنقطة الأولى عزيزي القارئ؛ فالجميع يعلم أن رونالدو لعب دورًا كبيرًا في قدوم مواطنه فيليكس إلى النصر، صيف 2025.

    ورحيل رونالدو صيف 2027، سواء للانتقال إلى فريق آخر بعد نهاية عقده، أو لاعتزال كرة القدم نهائيًا؛ قد يغيّر من حسابات العديد من نجوم النصر الأجانب، بمن فيهم فيليكس.

    أي أن بعض اللاعبين، قد يفضلون الرحيل عن الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، حال مغادرة رونالدو صيف 2027؛ وذلك بسبب علاقتهم بالأسطورة البرتغالية، أو لعدم قدرة النادي على منافسة كبار السعودية رياضيًا واقتصاديًا.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فنحن لا ننسى الخبر المفاجئ الذي نشرته صحيفة "سبورت" أمس الخميس، بشأن رغبة فيليكس في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    ولعب فيليكس في صفوف برشلونة موسم 2023-2024؛ وذلك عندما انضم إليه "معارًا" من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وقتها.

    المهم.. إذا وافق برشلونة على عودة فيليكس، أو تحرك عملاق أوروبي آخر للتوقيع معه، وكان النصر لا يملك حق تمديد عقده من طرف واحد؛ فإن اللاعب في الأغلب قد يقول وداعًا لـ"العالمي"، ويعود إلى أوروبا مجددًا.

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  • Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    جواو فيليكس.. فتح أبواب برشلونة ليست بتلك السهولة!

    أخيرًا.. لابد أن نتطرق إلى رغبة النجم البرتغالي جواو فيليكس، في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، في الساعات الماضية.

    الصحيفة أكدت أن جورج مينديش، وكيل أعمال فيليكس، نقل رغبة اللاعب إلى الإدارة البرشلونية برئاسة جوان لابورتا، وأن الأخير مرحب بالأمر كثيرًا؛ لسببين هما:

    * أولًا: فيليكس فرصة سوق مهمة؛ خاصة إذا انضم إلى برشلونة مجانًا، بعد نهاية عقده مع النصر في 30 يونيو 2027.

    * ثانيًا: فيليكس استعاد أفضل مستوياته؛ وتحديدًا منذ انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.

    لكن رغم ذلك عزيزي القارئ؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "هل فيليكس لديه مكان في فريق المدير الفني الألماني هانزي فليك؟!".

    نحن لا نعرف ماذا سيحدث من اليوم وحتى صيف 2027؛ لكن مبدئيًا من الممكن الإجابة على هذا السؤال، في الآتي:

    - 1/ فيليكس لن يخدم برشلونة كـ"جناح"، أو حتى في مركز المهاجم.

    - 2/ فيليكس قد لا يستطيع تلبية شروط فليك، في عملية الضغط المستمر.

    لذا مبدئيًا.. فليك قد يجد أن فريق برشلونة الحالي لا يُناسب فيليكس، حتى في ظل ترحيب لابورتا والإدارة؛ إلا إذا قام النجم البرتغالي ببعض أدوار الإسباني داني أولمو، على سبيل المثال.

    بمعنى.. فيليكس يلعب تحت رأس الحربة - كما يفعل مع النصر -؛ حيث يتم استخدامه في المباريات التي تحتاج إلى ذلك اللاعب الذي يتحرك بين الخطوط، ويراوغ في المساحات الضيقة.

    وفليك "يناوب" بين أولمو والإسباني الآخر فيرمين لوبيز، في مركز تحت رأس الحربة؛ حيث يختلف الثنائي في أسلوب اللعب أساسًا، بحيث يستخدم كل منهما حسب الخصم نفسه.

    وبالتالي.. حتى في هذا المركز، ليس لفيليكس مكانٌ مضمون في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ إلا إذا رحل أولمو بشكلٍ مفاجئ مثلًا، وجاء هو بشكلٍ مجاني.

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