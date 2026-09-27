مستشهدًا بما حدث مع رودري .. مدرب النرويج يفسر استبعاد هالاند من مواجهة الإعلام

ينبع هذا الوضع من تحقيق طويل في الشؤون المالية لمانشستر سيتي بين عامي 2009 و2018. وبينما نفى النادي باستمرار جميع الاتهامات، تشير أحدث التقارير الصادرة عن ذا أثلتيك إلى أنه أُدين بمعظم التهم تقريبًا، بما في ذلك تقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم التعاون.
واعترف سولباكن بأنه لم يُجرِ بعد نقاشًا محددًا مع هالاند بشأن الحكم، لكنه عبّر عن ثقته الكاملة في الصلابة الذهنية للاعب.
وقال معلقًا عندما سُئل عمّا إذا كانت الأنباء ستؤثر على أداء المهاجم: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يُرام".
أما بخصوص التفاصيل القانونية للقضية، فقد فضّل البقاء بعيدًا عن الجدل، مضيفًا: "يمكنني أن أشير إلى رئيس الوزراء الإنجليزي الذي قال إن على الجميع أن يأخذوا الأمور بشيء من الهدوء خلال الأيام القليلة المقبلة. أنا أؤيد ذلك، وليس لديّ ما أقوله أكثر من ذلك. كما أنه ليس لديّ أساس لقول أي شيء بشأنه، لأنني أعرف بالضبط بقدر ما تعرفون أنتم أو بقدر قلّة ما تعرفون".