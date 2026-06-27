مستشهدًا بلقاء الجزائر في 2014 .. كروس يشن هجومًا لاذعًا بحق ألمانيا

كانت التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة لجمال موسيالا وفلوريان فيرتس قبل انطلاق البطولة، لكن كلا صانعي اللعب واجهوا صعوبات حيث تم تحييد خطورتهما في المراوغة بفضل الأسلوب البدني الذي اتبعته الإكوادور.

وفي حديثه خلال بث مباشر على «تيك توك» إلى جانب لوكاس بودولسكي، أبدى كروس اختلافه صراحةً مع ناجلسمان، الذي رفض التشكيك في الرغبة المطلقة للاعبيه في الفوز.

وقال كروس: «يجب أن يكون اللعب ضدنا صعبًا، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على الدفاع جيدًا وأن نكون صامدين. نحن لا نفعل ذلك حتى الآن. ونحتاج إلى أن يكون [جمال] موسيالا و[فلوريان] فيرتس في أفضل حالاتهما - وهو ما لا نملكه في الوقت الحالي".

وأردف: "إذا لم يتغير هذان الأمران، فلن نصمد لفترة أطول. كنا نخوض مباريات لعبنا فيها بشكل سيئ أيضًا - مثل المباراة ضد الجزائر. لكننا كنا لا نزال قادرين على الفوز في تلك المباريات السيئة. لا أعتقد أن الفريق الحالي يمتلك هذه القدرة. هذه مجموعة تبذل كل ما في وسعها. ومع ذلك، لا أتفق مع المدرب في قوله إن [التراخي] لم يكن له أي علاقة بالموضوع على الإطلاق. فهذا الأمر يظل دائمًا في أذهان اللاعبين عندما يكونون قد تأهلوا بالفعل. لا يمكنك ببساطة تجاهله؛ فهذا أمر طبيعي تمامًا. نحن ببساطة لسنا فريقًا قويًا بدنيًّا."