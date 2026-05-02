مستشهدًا بعلاقته مع إبراهيموفيتش .. روني يوجه رسالة إلى صلاح وفان دايك

قدم أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، تقييماً صريحاً لنجوم ليفربول الكبار، مشيراً إلى أن كل من فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح بدأا يستسلمان للمتطلبات البدنية التي تفرضها كرة القدم على مستوى النخبة.

مع وجود صلاح (33 عامًا) وفان دايك (34 عامًا) كقادة رئيسيين في غرفة ملابس الريدز، جادل روني بأن تراجع مستواهما الملحوظ يجعل من الصعب بشكل متزايد على اللاعبين الأصغر سنًا ترسيخ سلطتهم. في حين ظل فان دايك لاعبًا أساسيًا بخوضه 51 مباراة هذا الموسم، يعتقد روني أن قائد المنتخب الهولندي يعاني من أجل الحفاظ على المستويات المهيبة التي أظهرها في المواسم السابقة.