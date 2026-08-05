مستجدات قد تحرج محمد الخريجي وكريستيانو رونالدو!.. التحقيق في صفقة الاتحاد الجديدة

المثير في الأمر أن خبر الصحفي الرياضي محمد البكيري؛ يأتي ليزيد الشكوك التي تناقش بشأنها قطاع جماهيري كبير، خلال الساعات الماضية.

الكثيرون زعموا أن نادي ألميريا الإسباني، الذي يرأسه رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي، ويستثمر فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، يُعاني من أزمة مالية كبيرة؛ لذلك يحتاج إلى عمليات بيع بمبالغ ضخمة، لتحقيق بعض المكاسب.

وبناء على ذلك.. يعتقد هؤلاء أن السعودية فرضت اسم النجم السنغالي ديون لوبي، على عملاق جدة الاتحاد، من أجل تدعيم خط وسطه الذي يُعاني من نقصٍ شديد؛ وبالتالي مساعدة نادي الخريجي ورونالدو، ماليًا.

وبالطبع.. كل ذلك مجرد تكهُنات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وليست معلومات أو حقائق مؤكدة - حتى الآن -؛ قبل أن يظهر خبر البكيري، ليزيد من الشكوك.

لكن إذا كانت الرابطة السعودية، هي من تحقق في قيمة صفقة لوبي الفعلية؛ فيجب معرفة من الجهة الرسمية التي فرضت اللاعب على الاتحاد، إذا كانت التكهُنات - سالفة الذكر - صحيحة.