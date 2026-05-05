مستاء ويُبعد نفسه عن الفريق.. عُزلة مبابي في ريال مدريد تزداد ونجوم الملكي محبطين من تصرفاته!

تشير التقارير إلى أن مبابي أظهر مؤخرًا موقفًا "أنانيًا" للغاية داخل الملعب وخارجه، وهو سلوك قوبل برفض شديد داخل النادي. كما أن ما يُنظر إليه على أنه وفرة من الامتيازات التي يتمتع بها يثير الاستياء.

ويُزعم أنه أظهر عدم احترام لأحد أعضاء الطاقم الفني أثناء التدريب، وتأخر 40 دقيقة عن موعد غداء الفريق، ولم يتعرض لأي عقوبة في كلتا الحالتين.

ونتيجة لذلك، أصبح مبابي معزولاً بشكل متزايد داخل الفريق، ولا يحافظ على علاقات وثيقة إلا مع زملائه الفرنسيين — فيرلاند ميندي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا.